 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

«Атлетико» купит нападающего сборной Аргентины за 40 млн евро

вчера, 22:04

Мадридский «Атлетико» договорился с «Ботафого» о переходе 24-летнего нападающего сборной Аргентины Тьяго Альмады за 40 миллионов евро.

Испанская пресса сообщает о том, что переговоры «матрасников» с клубом из Бразилии близки к завершению и в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

За сборную Аргентины Альмада провел 10 матчей, забив 4 мяча. С января по май нынешнего года Тьяго играл во Франции за «Лион» на правах аренды, записав на свой счет 20 игр, 2 гола и 5 результативных передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ювентус» собирается выкупить Консейсау у «Порту» за 30 млн евро
Вчера, 21:22
«Ливерпуль» отказался продавать Диаса в «Баварию» за 67 миллионов евро
Вчера, 19:59
«Барселона» собирается расторгнуть контракт с Ромеу
Вчера, 19:36
«Ливерпуль» предложил «Ньюкаслу» рекордные 138 миллионов евро за Исака
Вчера, 17:39
«Наполи» договорился с «Удинезе» о переходе нападающего Лукки
Вчера, 17:14
Слухи«Манчестер Юнайтед» собирается купить полузащитника «Лиона»
Вчера, 16:18
 
Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 03:06
Думаю, Симеоне подтягивает своих соотечественников. Прошлым летом подписал Альвареса, сейчас Альмаду. Атлетико в последнее время тратит большие деньги на трансферы, но результата это не приносит. Команда больше не способна навязывать конкуренцию Барселоне и Реалу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:37
Значит скоро увидем в Атлетико !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 