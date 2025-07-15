«Атлетико» купит нападающего сборной Аргентины за 40 млн евро

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вчера, 22:04

Мадридский «Атлетико» договорился с «Ботафого» о переходе 24-летнего нападающего сборной Аргентины за 40 миллионов евро.

Испанская пресса сообщает о том, что переговоры «матрасников» с клубом из Бразилии близки к завершению и в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

За сборную Аргентины Альмада провел 10 матчей, забив 4 мяча. С января по май нынешнего года Тьяго играл во Франции за «Лион» на правах аренды, записав на свой счет 20 игр, 2 гола и 5 результативных передач.