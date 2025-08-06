Дьюсбери-Холл перешёл из «Челси» в «Эвертон»

«Эвертон» объявил о переходе полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла из «Челси». Сумма трансфера не разглашается.
Хавбек подписал контракт до конца июня 2030 года.
За лондонский клуб игрок выступал с июля 2024-го. В его составе он провёл 36 матчей во всех турнирах в сезоне 2024/25, забив пять голов и отметившись четырьмя результативными передачами. С «синими» он выиграл Лигу конференций и стал победителем Клубного чемпионата мира.
Сумма трансфера - 28.7 млн.евро.
За год взял трофеи с Челси. Удачи ему!
