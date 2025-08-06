Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Дьюсбери-Холл перешёл из «Челси» в «Эвертон»

вчера, 17:48

«Эвертон» объявил о переходе полузащитника Кирнана Дьюсбери-Холла из «Челси». Сумма трансфера не разглашается.

Хавбек подписал контракт до конца июня 2030 года.

За лондонский клуб игрок выступал с июля 2024-го. В его составе он провёл 36 матчей во всех турнирах в сезоне 2024/25, забив пять голов и отметившись четырьмя результативными передачами. С «синими» он выиграл Лигу конференций и стал победителем Клубного чемпионата мира.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноБывший защитник «Вест Хэма» Цоуфал присоединился к клубу Бундеслиги
Вчера, 00:57
Официально«Лион» подписал полузащитника «Ливерпуля»
Вчера, 00:41
Официально«Удинезе» подписал грузинского защитника
05 августа
Официально«Фейеноорд» приобрёл защитника «Шеффилд Юнайтед»
05 августа
ОфициальноЛука Йович перешёл из «Милана» в АЕК из Афин
05 августа Фото
Официально«Малага» подписала защитника «Расинга» Монтеро
05 августа
Все комментарии
Ислам Курбанов
Ислам Курбанов
вчера в 22:23
Уже и в сборной будет, железно, хорошая статистика
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:31
Всем не совсем было понятно, зачем его Мареска с собой притащил из Лестера в Челси.
Сумма трансфера - 28.7 млн.евро.
За год взял трофеи с Челси. Удачи ему!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:59
Думаю это хорошо для игрока
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 