Зинченко может перейти из «Арсенала» в «Фенербахче»

1754894039

вчера, 09:33

«Фенербахче» проявляет интерес к возможному переходу украинского защитника из лондонского «Арсенала».

Главному тренеру стамбульской команды нравится универсальность 28-летнего игрока. Португалец считает, что мог бы использовать Зинченко и на левом фланге обороны, и в центре полузащиты.

В прошлом сезоне украинец сыграл за «Арсенал» 23 матча, забив один гол и сделав одну результативную передачу.