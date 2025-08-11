Soccer.ru
Зинченко может перейти из «Арсенала» в «Фенербахче»

вчера, 09:33

«Фенербахче» проявляет интерес к возможному переходу украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».

Главному тренеру стамбульской команды Жозе Моуриньо нравится универсальность 28-летнего игрока. Португалец считает, что мог бы использовать Зинченко и на левом фланге обороны, и в центре полузащиты.

В прошлом сезоне украинец сыграл за «Арсенал» 23 матча, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:07
НАС рать !
артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 14:51
Статистика у Зинченко впечатляет.
Думаю, что принять мяч и отдать ближнему игроку он сможет и в Фенербахче.
Это на результаты не повлияет.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 09:36
Вполне возможно стоит перейти, если в приоритете у него играть часто.
