Зинченко может перейти из «Арсенала» в «Фенербахче»

«Фенербахче» проявляет интерес к возможному переходу украинского защитника Александра Зинченко из лондонского «Арсенала».
Главному тренеру стамбульской команды Жозе Моуриньо нравится универсальность 28-летнего игрока. Португалец считает, что мог бы использовать Зинченко и на левом фланге обороны, и в центре полузащиты.
В прошлом сезоне украинец сыграл за «Арсенал» 23 матча, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
Думаю, что принять мяч и отдать ближнему игроку он сможет и в Фенербахче.
Это на результаты не повлияет.
