Санчо интересен «Роме»

1754889115

вчера, 08:11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» попал в сферу интересов итальянской «Ромы».

Как сообщает источник, римляне запрашивали информацию об условиях потенциального трансфера, но пока не сделали официального предложения. Отмечается, что видеть 25-летнего футболиста в команде хочет главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.

Сезон-2024/25 Санчо провёл на правах аренды в «Челси». В 41 матче во всех турнирах на его счету 5 голов и 10 результативных передач.

Ранее стало известно, что он может перейти в туринский «Ювентус».