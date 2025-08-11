Санчо интересен «Роме»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо попал в сферу интересов итальянской «Ромы».
Как сообщает источник, римляне запрашивали информацию об условиях потенциального трансфера, но пока не сделали официального предложения. Отмечается, что видеть 25-летнего футболиста в команде хочет главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.
Сезон-2024/25 Санчо провёл на правах аренды в «Челси». В 41 матче во всех турнирах на его счету 5 голов и 10 результативных передач.
Ранее стало известно, что он может перейти в туринский «Ювентус».