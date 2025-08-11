Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

Санчо интересен «Роме»

вчера, 08:11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо попал в сферу интересов итальянской «Ромы».

Как сообщает источник, римляне запрашивали информацию об условиях потенциального трансфера, но пока не сделали официального предложения. Отмечается, что видеть 25-летнего футболиста в команде хочет главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.

Сезон-2024/25 Санчо провёл на правах аренды в «Челси». В 41 матче во всех турнирах на его счету 5 голов и 10 результативных передач.

Ранее стало известно, что он может перейти в туринский «Ювентус».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиВитсель может перейти в «Жирону»
Вчера, 08:00
СлухиФермин Лопес заявил, что не собирается покидать «Барселону»
Вчера, 01:05
СлухиСанчо хочет перейти в «Ювентус»
Вчера, 00:42
Слухи«Челси» собирается расстаться с Джексоном и Нкунку этим летом
10 августа
СлухиЗабарный прибыл в Париж для трансфера в ПСЖ
10 августа
СлухиКингсли Коман дал согласие на переход в «Аль-Наср»
10 августа
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 08:17
Как то Санчо начинает зависать ... когда же уже осядет в каком ни будь клубе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 