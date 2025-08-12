Soccer.ru
«Акрон» по пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России

сегодня, 18:22
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

«Акрон» победил ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).

На 53-й минуте клуб из Тольятти вышел вперёд — голом отличился Солтмурад Бакаев. На 70-й московская команда отыгралась усилиями Тамерлана Мусаева.

В серии одиннадцатиметровых у хозяев поля свою попытку не реализовал Максим Болдырев — его удар потащил Владислав Тороп. У гостей не забили Данил Круговой и Кирилл Глебов, в обоих случаях сейв сделал Александр Васютин.

«Акрон» лидирует в группе D (5 очков). ЦСКА идёт в квартете вторым (4 балла).

112910415
112910415
сегодня в 21:46
Бывает, не беда.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:25, ред.
Причина одна : зарплата горе-мячикопенателей и качество их паса никак не коррелируется. Более того, чем хуже пас, тем стабильнее з/п и место в основе.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 20:43, ред.
Крайне несерьёзно отнеслось руководство к этой встрече.

На лавке сидели молодые парни, уверен горящие желанием играть....

Конечно сейчас кто то скажет дескать приберегали силы...

Посмотрите сколько в неделю, в год игр проводят футболисты семи или десяти английских лиг и южноамериканских джунглей!)

Наши раз в неделю....
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 20:36
Весь Акрон молодца!)
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:08
Это прогрессивно. 0:))
артем сергеев 1
артем сергеев 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 19:21
Думаю, уже поздно спасать...Непонятный розыгрыш,потеря кубкового принципа ,,проиграл－вылетел/,делают игры бессмысленными.Да и участие в розыгрыше непонятно кого из блатного мира/медиалига/ ставят крест на будущее Кубка.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:55
Это Кубок России 🏆 по футболу. Его большинство клубов и раньше не жаловали, считая второстепенным турниром. Серьёзно включались в борьбу лишь ближе к финалу. Учитывая новый формат, который я не могу понять, отношение к Кубку изменилось в худшую сторону.. Нечем занять свободные промежутки? Придумайте, в конце концов , новые турниры. Реанимируйте Кубок Лиги.... Но хватит проводить опыты на Кубке России, иначе интерес к нему пропадёт совсем.
Шуня771
Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:45
На фоне женитьбы Роналду на Джорджии (или наоборот), мелкий пас смуглых армейцев, при выходе в атаку, даже никто и не заметит))
Шуня771
Шуня771 ответ Alean (раскрыть)
сегодня в 18:38
Галера из Южной Америки, с усилением, на подходе...))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:37, ред.
Так и остались не проигравшими в основное время ....что в чемпионате ...что в кубке ЦСКА и Акрон. Провели ротацию, дали отдохнуть тем кто играл в стартовых составах.....
Alean
Alean
сегодня в 18:37
Неприятно, но ничего страшного, лучше в этом матче допустить ляп, чем в более поздних стадиях. Ждём усиления состава ЦСКА.
Шуня771
Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:37
Привет Володя!
То о чем ты пишешь даже мну дилетант видел и в комментах трансляции предложил выпустить:
"...Шуня771 5 / 279сегодня в 17:37
Это уже интересно...)
Но сейчас в бой пойдут юные красноармейцы - Дивеев, Обляков, Глебов, Круговой и всё станет на свои места ..."

Но...!
Кто мну послушает))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:35
Не смертельно, герои матча у ЦСКА Тороп, Круговой и Глебов )))))))
Борьба за Кубок продолжается.
cska1948
cska1948
сегодня в 18:33
Ведь ещё по первому тайму было видно, что Акрон играет на ничью с надеждой на пенальти. Неужели с первых минут второго тайма тренеру армейцев нельзя было усилить атаку? Чего ждали?
derrik2000
derrik2000
сегодня в 18:32
И это ещё полена сегодня не было!
Он бы точно показал, где раки зимуют!))
Голы, конечно, ерундовые: первый - ошибка Торопа (правда, Бакаев КЛАССНО ИСПОЛНИЛ парашют), второй - ошибка защитника Акрона и Васютина.
Ну, а пенальти, как обычно - лотерея.
Болел, естественно, за слабого, т. е. за Акрон.
В целом у Акрона молодцы Васютин и Бакаев, который в отсутствие полена успешно исполнил роль лидера атак.
cska1948
cska1948
сегодня в 18:29
В РПЛ, наверное, не осталось ни одной команды, которая не пропустила гол из-за мелкого паса при выходе в атаку. Но с маниакальной настырностью продолжают САМИ СЕБЕ привозить голы. Кто-нибудь может объяснить причину этого?
Шуня771
Шуня771
сегодня в 18:29
Нет!
Вы это видели?)
Васютин молодца!
