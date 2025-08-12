«Акрон» по пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России

1755012154

сегодня, 18:22

«Акрон» победил ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).

На 53-й минуте клуб из Тольятти вышел вперёд — голом отличился Солтмурад Бакаев. На 70-й московская команда отыгралась усилиями Тамерлана Мусаева.

В серии одиннадцатиметровых у хозяев поля свою попытку не реализовал Максим Болдырев — его удар потащил Владислав Тороп. У гостей не забили Данил Круговой и Кирилл Глебов, в обоих случаях сейв сделал Александр Васютин.