«Акрон» по пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России

«Акрон» победил ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:1, 5:4 по пенальти).
На 53-й минуте клуб из Тольятти вышел вперёд — голом отличился Солтмурад Бакаев. На 70-й московская команда отыгралась усилиями Тамерлана Мусаева.
В серии одиннадцатиметровых у хозяев поля свою попытку не реализовал Максим Болдырев — его удар потащил Владислав Тороп. У гостей не забили Данил Круговой и Кирилл Глебов, в обоих случаях сейв сделал Александр Васютин.
«Акрон» лидирует в группе D (5 очков). ЦСКА идёт в квартете вторым (4 балла).
На лавке сидели молодые парни, уверен горящие желанием играть....
Конечно сейчас кто то скажет дескать приберегали силы...
Посмотрите сколько в неделю, в год игр проводят футболисты семи или десяти английских лиг и южноамериканских джунглей!)
Наши раз в неделю....
На лавке сидели молодые парни, уверен горящие желанием играть....
Конечно сейчас кто то скажет дескать приберегали силы...
Посмотрите сколько в неделю, в год игр проводят футболисты семи или десяти английских лиг и южноамериканских джунглей!)
Наши раз в неделю....