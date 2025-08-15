ЭСК РФС поддержала решение арбитра удалить Майга в матче с «Ростовом»

Российский футбольный союз опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии, которое прошло 13 августа.

Матч РПЛ , 4-й тур, «Оренбург» – «Краснодар», судья – Алексей Сухой

Момент по обращению ФК «Краснодар»

Время по таймеру: 19-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот «Оренбурга»

Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот «Оренбурга»

Голосование: единогласно

Мотивировка: нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, находясь за линией офсайда, вступает в единоборство за мяч с игроком «Оренбурга» Данилой Хотулевым. Действия Кордобы влияют на возможность соперника играть в мяч, который двигается в его зону. ВАР правильно оценил игровой эпизод и верно пригласил судью к монитору. После просмотра игрового эпизода судья правильно отменил взятие ворот и назначил свободный удар за нарушение правила «вне игры» Джоном Кордобой.

Матч РПЛ , 4-й тур, «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Пари НН» (Нижний Новгород), судья – Сергей Цыганок

Момент по обращению ФК «Пари НН» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС

Время по таймеру: 11-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Пари НН» Мамаду Майга

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока «Пари НН» Мамаду Майга

Голосование: единогласно

Мотивировка: Мамаду Майга виновен в серьезном нарушении правил. В единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Константином Кучаевым он совершил интенсивный контакт открытыми шипами с голенью соперника, полностью переложив на опорную ногу вес своего тела. В результате контакта, произошел излом лодыжки соперника. Действия игрока «Пари НН» угрожали безопасности соперника.