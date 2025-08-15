 
В третьей лиге Испании ввели новую систему видеоповторов

сегодня, 11:49

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) внедряет систему видеоподдержки футбольных матчей (Football Video Support) в третьем дивизионе чемпионата страны в сезоне 2025/26.

В настоящее время новая система проходит тестирование ФИФА и IFAB, она будет использоваться на чемпионате мира среди игроков до 20 лет в Чили в сентябре и октябре этого года, а ранее применялась на женском турнире U-20 в Колумбии в 2024-м и U-17 в Доминиканской Республике.

Инструмент не требует участия бригады видеоарбитров. Он позволит пересмотреть судье спорный момент, для этого тренерам нужно будет показать карточку резервному арбитру в момент инцидента. Благодаря этой системе можно избежать чрезмерных задержек во время матча. Если игра возобновляется, спорный момент не может быть пересмотрен.

Система FVS может быть использована для проверки моментов со взятием ворот, пенальти, прямой красной карточкой и ошибкой в идентификации игрока.

Каждая команда имеет право на два запроса на пересмотр за матч, и если решение в итоге будет изменено, соответствующий клуб вернёт свою попытку. Следует отметить, что после подачи запроса (передачи карточки для просмотра четвёртому судье) он не может быть отозван.

Просмотры будут проводиться рядом с полем, где установлен монитор.

Перевод с rfef.es
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:52
Может будет и лучше !
Гость
