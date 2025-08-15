 
Чистяков рассудит «Спартак» и «Зенит», Левников — дерби в 5-м туре РПЛ

сегодня, 13:39

Российский футбольный союз опубликовал список арбитров, которые будут работать на матчах 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

16 августа (суббота)

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Алексей Резников.

17 августа (воскресенье)

«Акрон» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Алексей Лунев, Артём Перов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» Москва – ЦСКА: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Максим Белокур; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Юрий Баскаков.

18 августа (понедельник)

«Пари НН» – «Динамо» Махачкала: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Андрей Иванов.

Брулин
Брулин
сегодня в 16:30
кОпейкина где будет любопытно?

Ответить
112910415
112910415
сегодня в 16:18
Не справится же Чистяков
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:42
Надо полагать не простой матч для судейства предстоит Абросимову. Команды ещё не отошли от перипетий недавнего кубкового матча. А он выдался довольно нервным и весьма волнительным...)
udjs5y6tkb7v
udjs5y6tkb7v ответ qwwjqdh2q78e (раскрыть)
сегодня в 14:48
Хотя можно, за жёлтую карточку)
qwwjqdh2q78e
qwwjqdh2q78e
сегодня в 14:47
Опять Опейкину трогать нельзя будет...
Vilar
Vilar
сегодня в 14:01, ред.
Лучший арбитр Карасёв С. (как он думает о себе) слегка задвинут. Отправлен на исправительные работы, уверен, это не поможет, очень высока самооценка, косячить продолжит.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:57
Спартак - Зенит. Матч тура, к которому будет приковано пристальное внимание. И хотя это игра не двух лучших команд РПЛ на данный момент, учитывая проблемы с организацией и набором очков, зато это определенно два самых популярных клуба с самыми многочисленными армиями болельщиков. Зенит выдал худший старт сезона аж за 17 лет, всего четыре очка и восьмое место в таблице, не то, что ждали от него болельщики. Так что тренерскому штабу нужно принимать меры. Главный вопрос для болельщиков, в ближайшее время, есть ли у тренера тактическое видение развития команды и каким образом оно будет реализовано. Но переломить ситуацию можно, в гостях у главного соперника. Тем более что в Спартаке дела еще хуже. Эта неразбериха с тренером плохо влияет на игру. Но в данном противостоянии может получиться взрыв. В общем игра покажет. Болеем за своих.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:52
Арбитры сейчас боятся принимать сложные решения. Совсем дошли до ручки.
