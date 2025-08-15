 
Арбитрам АПЛ поручили ужесточить наказание за хитрости при стандартах

сегодня, 10:39

По информации источника, арбитрам Английской Премьер-Лиги в новом сезоне было предписано ужесточить наказание за умышленную задержку.

Им нужно будет внимательно следить за инцидентами при розыгрыше стандартных положений, когда игроки мешают сопернику, удерживая его обеими руками, сосредотачиваются на сопернике, а не на борьбе за мяч, и когда задержка влияет на движения нападающего.

Новая директива появилась после нескольких напряжённых моментов в прошлом сезоне и в ответ на отзывы клубов высшего дивизиона, считающих, что судьи слишком снисходительно относятся к умышленным удержаниям, которые часто подаются как часть «футбольных хитростей».

Жёсткая позиция была доведена до сведения игроков, которым было сказано ожидать назначения пенальти. В таком случае решение всё ещё может быть проверено ВАР, который может рекомендовать арбитру изменить его при явной ошибке.

В прошлом сезоне «Арсенал» под руководством тренера по стандартным положениям Николя Жовера прославился своим мастерством при стандартных положениях и реализацией подобных тактических решений.

Также акцент будет делаться на симуляциях, а для принятия важных решений арбитры смогут использовать принцип «только капитан», приглашая футболиста с этой ролью объяснить свои действия. Ожидается, что капитаны также будут отводить протестующих одноклубников от арбитра. Если обладателем капитанской повязки является вратарь, в таких ситуациях может выступить полевой игрок.

Перевод с dailymail.co.uk
anzp928kz8wk
anzp928kz8wk
сегодня в 13:31
Кэп заколебётся бегать объяснять всё судьям...
9zr6ts9jh6b8
9zr6ts9jh6b8
сегодня в 13:30
Хитрецы какие))
AKH
AKH
сегодня в 11:05
При стандартах, в штрафной такие обнимашки творятся, не то что пенальти ставить, там можно минимум софт порно снимать.. Если за это будут назначать пенальти, то букмекерам срочно надо менять коеффициенты на тоталы :) Я б сам рад, если все прокатит, но не верится что это изменит ситуацию..
jRest
jRest
сегодня в 10:51
Это, кстати, очень интересно. Если по-честному, то, наверное, в половине случаев при подаче угловых можно назначать пенальти. Всегда есть нарушения. И в этом плане правила практически не работают сейчас. По букве закона пенальти, но они почти никогда не назначаются.

Или уж разрешить правилами какие-то вольности в штрафной, или ставить пенальти.
whc9zpcx6n8d
whc9zpcx6n8d
сегодня в 10:45
В ответ на это быстро придумают новые хитрости
