Арбитрам АПЛ поручили ужесточить наказание за хитрости при стандартах

1755243578

сегодня, 10:39

По информации источника, арбитрам Английской Премьер-Лиги в новом сезоне было предписано ужесточить наказание за умышленную задержку.

Им нужно будет внимательно следить за инцидентами при розыгрыше стандартных положений, когда игроки мешают сопернику, удерживая его обеими руками, сосредотачиваются на сопернике, а не на борьбе за мяч, и когда задержка влияет на движения нападающего.

Новая директива появилась после нескольких напряжённых моментов в прошлом сезоне и в ответ на отзывы клубов высшего дивизиона, считающих, что судьи слишком снисходительно относятся к умышленным удержаниям, которые часто подаются как часть «футбольных хитростей».

Жёсткая позиция была доведена до сведения игроков, которым было сказано ожидать назначения пенальти. В таком случае решение всё ещё может быть проверено ВАР, который может рекомендовать арбитру изменить его при явной ошибке.

В прошлом сезоне «Арсенал» под руководством тренера по стандартным положениям Николя Жовера прославился своим мастерством при стандартных положениях и реализацией подобных тактических решений.

Также акцент будет делаться на симуляциях, а для принятия важных решений арбитры смогут использовать принцип «только капитан», приглашая футболиста с этой ролью объяснить свои действия. Ожидается, что капитаны также будут отводить протестующих одноклубников от арбитра. Если обладателем капитанской повязки является вратарь, в таких ситуациях может выступить полевой игрок.