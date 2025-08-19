Колумбиец Куэста переходит в «Спартак» из «Галатасарая»

Защитник сборной Колумбии Карлос Куэста переходит в московский «Спартак» из стамбульского «Галатасарая».
Турецкий клуб получит за своего игрока 6,5 млн евро, а в будущем может заработать на трансфере еще 2 млн в виде бонусов.
В «Спартаке» Куэста будет зарабатывать 1,9 млн за сезон. В ближайшее время колумбиец должен прилететь в Москву для заключения контракта.
Удачи в любом случае!
Скоро ,,пучками,, начнут покупать футболистов.
Видимо, это кому-то не то что нужно, а выгодно.
Не понимаю ！ А может, в Спартаке и сами не знают, что делают？
