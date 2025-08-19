 
Колумбиец Куэста переходит в «Спартак» из «Галатасарая»

вчера, 20:04

Защитник сборной Колумбии Карлос Куэста переходит в московский «Спартак» из стамбульского «Галатасарая».

Турецкий клуб получит за своего игрока 6,5 млн евро, а в будущем может заработать на трансфере еще 2 млн в виде бонусов.

В «Спартаке» Куэста будет зарабатывать 1,9 млн за сезон. В ближайшее время колумбиец должен прилететь в Москву для заключения контракта.

ABir
ABir
вчера в 23:09
Уже второй в Спартак последнее время из турецких клубов, Жедсон качественным игроком оказался. Посмотрим на этого Куэсто.
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:36
Грустно однако, похоже распил КакахиГао устроил небольшой, деньги с распила от Гарсии видимо закончились
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:13
Этот кот в мешке центральный защитник с росток 178 см....курам насмех....)
артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 21:49
Что за мафия в Лукойле(Спартаке ) сидит с большой пилой и пилит,пилит？
Скоро ,,пучками,, начнут покупать футболистов.
Видимо, это кому-то не то что нужно, а выгодно.
Не понимаю ！ А может, в Спартаке и сами не знают, что делают？
Брулин
Брулин
вчера в 21:06
Надоел уже Лукойл бабки пилить через Спартак
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:48
Мы не можем влиять на это, просто наблюдаем.
lotsman
lotsman
вчера в 20:32
В Зенит бразильцы, в ЦСКА аргентинцы, в Спартак колумбийцы.))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:17, ред.
Вот вопрос, а зачем Чернова в Крылья отдавали? Неужели у Никиты зарплата больше была? Я вот точно знаю что Никита очень дисциплинированный и добротный ЦЗ, да ещё и с паспортом что как никогда актуально становится. А это что за кот в мешке? Вот хочется как то это руководство обозвать, но слов нет кроме как на матерном, а писать кто они такие на культурном буквы закончились и нервы
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 20:16
Бл..., ну не с тем тренером Лукойл раскошелился на трансферы.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 20:12, ред.
А вы Беню хотите. Да не пойдет он с такими трансферами в Спартак.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 20:10
Ещё один странный трансфер. Он даже в аренде в Бельгии почти не играл.
Ну, вдруг повезёт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:10
Спартаку защитники нужны 100% .
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:09
По заголовку не понимал, что игрок из Галатасарая потерял в Спартаке и РПЛ…но посмотрев кто это, все стало на свои места. Он резервист, всего 5 не полных матчей в чемпе, и толком не смог заиграть.
Удачи в любом случае!
