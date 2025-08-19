Колумбиец Куэста переходит в «Спартак» из «Галатасарая»

1755623069

вчера, 20:04

Защитник сборной Колумбии переходит в московский «Спартак» из стамбульского «Галатасарая».

Турецкий клуб получит за своего игрока 6,5 млн евро, а в будущем может заработать на трансфере еще 2 млн в виде бонусов.

В «Спартаке» Куэста будет зарабатывать 1,9 млн за сезон. В ближайшее время колумбиец должен прилететь в Москву для заключения контракта.