«Динамо» возвращает полузащитника сборной на родину. У Миранчука не получилось пробиться в Европу

1755597463

сегодня, 12:57

Детали сделки финализируются.

Пересидел в «Локо», называл «Сьон» трамплином

Алексей перебрался в Бергамо, когда ему подходило 25 лет – уже это можно было назвать «затянул с переездом». Полузащитник тяжело адаптировался к философии требовательного Гасперини – в итоге так и не стал игроком старта. Антон задержался в «Локомотиве» ещё на четыре года – и при иных обстоятельствах вряд ли бы уехал.

Многое сложилось не в пользу хавбека – травмы после праймового сезона-18/19, и по ходу кампании-21/22, глобальный кризис в «Локомотиве». К моменту, когда всё более-менее устаканилось, Антону было уже 28 лет. И не сказать, что он был лидером «красно-зелёных». В той ситуации было логичнее держаться за «Локомотив» – есть игровая практика и признание фанатов. Но переговоры по новому контракту ни к чему не привели – поэтому футболисту попросту пришлось искать другие варианты. Тогда-то и появился «Сьон». Антон отмечает:

«Сьон» может стать трамплином в дальнейшей карьере? Конечно, если бы не верил, думаю, не совершил бы такого перехода. Что касается отношения, не скажу, что оно льстит. Скорее, в этом есть какая-то логика. Если всё получится, вообще будет замечательно. Но я далеко не смотрю и стараюсь жить в моменте, здесь и сейчас.

При этом полузащитник столкнулся с несколькими травмами, дотянул с переходом в европейский клуб до 28 лет. «Сьон» сойдёт за трамплин для молодого исполнителя – но для Антона таковым не стал. Это понимает и сам исполнитель.

Стал любимчиком президента, но амбиции клуба смущают

В любом случае попытаться стоило. Дидье Толо регулярно задействовал полузащитника в матчах чемпионата даже при том, что изначально исполнитель не радовал результативностью. Антон всё же выдал неплохой отрезок в феврале, по итогам чемпионата забил два мяча и отдал три голевые.

В «Сьоне» Антон пользовался доверием и регулярно выходил на поле – качественных исполнителей у швейцарцев не так много. Даже президент клуба относился к футболисту настолько хорошо, что, по слухам, был готов уволить главного тренера Дидье Толо, поскольку считал, что тот не может найти общий язык с Антоном. Сообщалось, что, по мнению функционера, менеджер использует Миранчука в той роли, которая не раскрывает его качеств в полной мере.

Всё бы хорошо – но «Сьон» не претендовал ни на что серьёзное. Команда по итогам регулярного чемпионата оказалась в группе на выбывание, боролась за сохранение места в элите. В планы Антона это вряд ли входило – ему нужен был трамплин, а для этого надо играть в еврокубках. Опыт для полузащитника получился неплохой – но цели клуба и игрока просто разошлись.

Варианты – топ-клубы РПЛ , но не «Локомотив»

Президент «Сьона» обожает Миранчука, сравнивает его с Зиданом. Сам футболист тоже доволен положением – агент Антона первой половине июня говорил, что тот видит себя в команде и, наиболее вероятно, останется ещё на сезон. При этом он не исключил, что при поступлении интересного предложения готовы на переговоры. Швейцарцы тоже были готовы рассмотреть предложения, если им предложат компенсацию в размере шести миллионов евро.

Вскоре после товарищеского матча «Сьона» и «Зенита» поползли слухи, что полузащитник вышел на российский рынок – к нему сразу стянулись российские гранды. Услуги футболиста якобы предлагали ЦСКА , «Краснодару», «Динамо», «Зениту». Что касается «Локомотива», вероятность возвращения оценивали крайне низко. Сообщалось, что сумма сделки могла составить четыре миллиона евро. По данным СМИ , все команды, которым предложили футболиста, взяли время на размышления.

У самого Миранчука в приоритете был поиск предложений в Европе – об этом говорили и весной, и в начале июля. При этом спрос на 29-летнего хавбека оказался невелик. Как максимум за ним следили клубы из Турции. Поэтому не удивительно, что вскоре от привычной стратегии пришлось отказаться – Антон приступил к рассмотрению вариантов возвращения в РПЛ .

Не нашёл предложений в Европе – переходит в перспективный, но нестабильный проект

Опять же, Антону уже 29 лет, в последние годы он не показал какого-либо прогресса. В топ-чемпионате такого футболиста не ждут, остаётся чемпионат Турции или футбольная пенсия на Ближнем Востоке – но даже там, чтобы претендовать на жирный контракт, надо держать определённую марку качества.

В России наиболее конкретным в переговорах оказалось «Динамо». По последним данным, стороны достигли значительного прогресса. Москвичи согласовали трансфер с компенсацией в 1,7 миллиона евро.

Само собой, для Антона это интереснее, чем остаться в Швейцарии. На уровень топ-клубов чемпионата он уже вряд ли запрыгнет, не говоря уже о переходе на повышение. Сотрудничество с «Динамо» – риск. Клуб отказался от вектора Марцела Лички, сделал ставку на Валерия Карпина – и сейчас в состоянии глубокой перестройки. «Бело-голубые» очень тяжело вкатываются в сезон, не показывают цельный футбол.

При этом фундаментально это сильный проект, которому просто необходимо время и доверие. Валерий Георгиевич поднял «Ростов» до симпатичного середняка, при скромных ресурсах и проблемной логистике боролся за медали чемпионата, раскрыл множество талантов. Вдобавок руководство поддерживает менеджера трансферами – москвичи очень активно провели межсезонье. До этого уже привезли Глебова, теперь добавились знакомые Карпину Осипенко и Зайнутдинов, линию атаки укрепил Сергеев, в легионерский блок за девять млн евро подписали Рубенса.

У Миранчука тут будут отличные партнёры и возможность бороться за трофеи. К 29 годам это важнее, чем призрачная возможность задержаться в каком-то уголке Европы.