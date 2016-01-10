Мовсисян может продолжить карьеру в МЛС

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10 января 2016, 22:08

Нападающий московского «Спартака» и сборной Армении может вернуться в американский «Реал Солт-Лейк», за который футболист выступал с 2007 по 2009 год.

Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер футболиста, а агент 28-летнего форварда Патрик МакКейб подтвердил о информацию о переговорах, однако отметил, что стороны еще не пришли к соглашению.