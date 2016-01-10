Мовсисян может продолжить карьеру в МЛС

Нападающий московского «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян может вернуться в американский «Реал Солт-Лейк», за который футболист выступал с 2007 по 2009 год.
Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер футболиста, а агент 28-летнего форварда Патрик МакКейб подтвердил о информацию о переговорах, однако отметил, что стороны еще не пришли к соглашению.
Напомним, что Мовсисян не полетел со «Спартаком» на сбор команды в ОАЭ.
Вот так, да, твое понимание спортивной карьеры? Да, трофей - это замечательно, но, поверь, многие игроки, поиграв в больших клубах и не выиграв ничего или почти ничего, тем не менее с полным правом могут говорить о своем счастье в спортивном смысле.
Вот так, да, твое понимание спортивной карьеры? Да, трофей - это замечательно, но, поверь, многие игроки, поиграв в больших клубах и не выиграв ничего или почти ничего, тем не менее с полным правом могут говорить о своем счастье в спортивном смысле.
Макгиди тоже проявил себя неплохо. Но - не более. От него ждали намного больше. Как, впрочем, и от Эменике.
Остальные - да, по большому счету ни о чем.
Макгиди тоже проявил себя неплохо. Но - не более. От него ждали намного больше. Как, впрочем, и от Эменике.
Остальные - да, по большому счету ни о чем.
По сути, средний уровень клубов в MLS и в РФПЛ находится на одной отметке. Но, по моему личному мнению, наши гранды посильнее американских, а вот аутсайдеры — напротив, ощутимо слабее.
Здесь часто говорят, что в Америку едут «доигрывать», «за деньгами» и «без желания выигрывать настоящие трофеи». Ну, так вот. Российский чемпионат в этом плане ничуть не лучше. История абсолютно та же самая.
По сути, средний уровень клубов в MLS и в РФПЛ находится на одной отметке. Но, по моему личному мнению, наши гранды посильнее американских, а вот аутсайдеры — напротив, ощутимо слабее.
Здесь часто говорят, что в Америку едут «доигрывать», «за деньгами» и «без желания выигрывать настоящие трофеи». Ну, так вот. Российский чемпионат в этом плане ничуть не лучше. История абсолютно та же самая.
"Щас всех парвём!"
Не меньше, чем при покупках Кавенаги, Парехи, Макгиди, ДеЗуева, и этого, "туда-и-обратно", Эменике.
"Щас всех парвём!"
Не меньше, чем при покупках Кавенаги, Парехи, Макгиди, ДеЗуева, и этого, "туда-и-обратно", Эменике.
Оплатила разведенная Федуном и Челоянцем армянская диаспора.
Оплатила разведенная Федуном и Челоянцем армянская диаспора.
Когда Юра играл хорошо и штамповал голы, то все Спартачи кричали ...Слава, Великий......
Когда пошел на спад после травм, то все....пошел вон.......
Скажите спасибо за все и пожелайте успехов человеку.....
Что за люди........
Когда Юра играл хорошо и штамповал голы, то все Спартачи кричали ...Слава, Великий......
Когда пошел на спад после травм, то все....пошел вон.......
Скажите спасибо за все и пожелайте успехов человеку.....
Что за люди........
Так что зря Вы, может, и Юра там встрепенется, и команда полной грудью дышать начнет!
Так что зря Вы, может, и Юра там встрепенется, и команда полной грудью дышать начнет!
Спасибо, Юра! Прощай, Юра! Успеха тебе в новом клубе! Пока, пока. Идем дальше.
Спасибо, Юра! Прощай, Юра! Успеха тебе в новом клубе! Пока, пока. Идем дальше.