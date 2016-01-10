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Мовсисян может продолжить карьеру в МЛС

10 января 2016, 22:08

Нападающий московского «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян может вернуться в американский «Реал Солт-Лейк», за который футболист выступал с 2007 по 2009 год.

Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер футболиста, а агент 28-летнего форварда Патрик МакКейб подтвердил о информацию о переговорах, однако отметил, что стороны еще не пришли к соглашению.

Напомним, что Мовсисян не полетел со «Спартаком» на сбор команды в ОАЭ.

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Все комментарии
papic337
papic337 ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
14 января 2016 в 02:02
Все последние чемпионства ЦСКА это админресурс в действии. Зениту засчитали техническое поражение за нарушение лимита на легионеров, хотя можно было обойтись штрафом. Благодаря этому ЦСКА стал чемпионом. Чемпионство было присуждено в кабинете, а не на футбольном поле по спортивному принципу. Будь здоров. Больше я тебе отвечать не буду, потому что ты по существу ничего сказать не можешь, а только "во бомбануло".
papic337
papic337 ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2016 в 16:45
Чего ты прицепился к бромантану. Судя по твоим высказываниям слышал звон, да не знаешь где он. В 90-е годы все клубы и все федерации грешили допингом. Просто в отношении Спартака журналюги раздули истерию, а в отношении ЦСКА грехи с допингом удалось замять. Вот и вся история. Хочешь поподробнее узнать про бромантан, прочти книгу Игоря Рабинера "Как убивали Спартак". Там все очень подробно рассказано. Насчет ЦКовских чемпионств впервые слышу. Ты сам это придумал или вычитал где? Сообщи источник, хочу познакомиться. Хрущеву спорт был по барабану. Он ни разу не был на стадионе. Брежнев поддерживал шахматиста Карпова, и то только потому что у него были матчи за звание чемпиона мира с Корчным, а тот был диссидентом. Проигрывать было нельзя. Престиж страны и т.д. Брежнев любил хоккей. Болел за Спартак, но в его времена чемпионом страны становился ЦСКА почти постоянно. Так что говорить о каком-то давлении и админресурсе не приходится. Все генсеки, которые приходили после Брежнева, на спорт обращали очень мало внимания. Им не до того было. Черненко пришел к власти тяжело больным, практически полумертвым. Андропов тоже был больным. У него были проблемы с почками. И спортом он никогда не интересовался. Горбачев был зациклен на перестройке с ускорением. Ему было не до спорта. Ельцин интересовался только большим теннисом. Путин занимался дзюдо, и любитель хоккея. Так что ЦКовские чемпионства Спартака это глупость.
papic337
papic337 ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2016 в 09:09
В этом вся суть армейских болельщиков. Когда по существу сказать нечего, начинается хамство.
papic337
papic337 ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
12 января 2016 в 17:31
Причем здесь "пятки". У Мовсисяна был разрыв крестообразных связок колена. Причем у него уже было травмировано колено когда он вышел на игру против ЦСКА. Играл на уколах. Так Цубер, зная об этом, специально ударил по этому колену. Никаких санкций к Цуберу не применялось. Как можно, это же игрок ЦСКА. Им всё позволяется. А вот игроков ЦСКА трогать нельзя. Любое касание это штрафной, а часто и желтая карточка в придачу. Будь здоров поклонник кабинетных чемпионов.
papic337
papic337 ответ никита001 (раскрыть)
11 января 2016 в 20:50
Спасибо Юра. Удачи тебе на новом месте.
papic337
papic337 ответ ЛокоМос (раскрыть)
11 января 2016 в 20:47
Ему дали достаточно времени чтобы восстановиться и выйти на прежний уровень, но этого не произошло.
papic337
papic337 ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
11 января 2016 в 20:45
Благодаря Цуберу из ЦСКА, который его поломал.
никита001
никита001 ответ Олег Пастушков (раскрыть)
11 января 2016 в 18:08
Я понял. Спасибо за ответ и озвученное интересное мнение.
никита001
никита001 ответ Санчо Панса (раскрыть)
11 января 2016 в 18:06
Вот это да!!!! Ура, ура!!! Уже с трофеями! Спортивная жизнь удалась!
Вот так, да, твое понимание спортивной карьеры? Да, трофей - это замечательно, но, поверь, многие игроки, поиграв в больших клубах и не выиграв ничего или почти ничего, тем не менее с полным правом могут говорить о своем счастье в спортивном смысле.
никита001
никита001 ответ Старый Пью (раскрыть)
11 января 2016 в 18:00, ред.
Кавенаги, кстати, хороший игрок. И забивал немало. Процент реализации у него достаточно высок. Забивал он, как правило, мячи по исполнению запоминающиеся (Ростову с 50-ти метров, Алании через себя в падении между ног Цыгану, со штрафных в "паутину"). Но от него ждали непонятно что - чуть ли не дублей в каждом матче. И, естественно, не срослось у него в команде.
Макгиди тоже проявил себя неплохо. Но - не более. От него ждали намного больше. Как, впрочем, и от Эменике.
Остальные - да, по большому счету ни о чем.
Санчо Панса
Санчо Панса ответ mugik1973 (комментарий удален) (раскрыть)
11 января 2016 в 16:04
Поверь, что я адекватный и логичный пользователь. И если ты не согласен, то это не мои проблемы!
Олег Пастушков
Олег Пастушков ответ никита001 (раскрыть)
11 января 2016 в 15:14
MLS — молодая развивающаяся лига. Ей двадцати трех лет нет даже, на минуточку! Разброс между топ-клубами и «андердогами» не такой большой, как, например, в абстрактной Германии или Испании. Ну, и плэй-офф после регулярного чемпионата. Все-таки, игра на вылет — это немного другое дело. За счет этого всего интрига и сохраняется до самого последнего матча.
По сути, средний уровень клубов в MLS и в РФПЛ находится на одной отметке. Но, по моему личному мнению, наши гранды посильнее американских, а вот аутсайдеры — напротив, ощутимо слабее.
Здесь часто говорят, что в Америку едут «доигрывать», «за деньгами» и «без желания выигрывать настоящие трофеи». Ну, так вот. Российский чемпионат в этом плане ничуть не лучше. История абсолютно та же самая.
Старый Пью
Старый Пью
11 января 2016 в 14:20
А звону-то при покупке было:
"Щас всех парвём!"
Не меньше, чем при покупках Кавенаги, Парехи, Макгиди, ДеЗуева, и этого, "туда-и-обратно", Эменике.
Старый Пью
Старый Пью ответ aztec1970 (раскрыть)
11 января 2016 в 14:16
Только не Федун оплатил.
Оплатила разведенная Федуном и Челоянцем армянская диаспора.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
11 января 2016 в 13:17
Удачи Юре пожелаю в новом клубе.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ никита001 (раскрыть)
11 января 2016 в 12:55
Точно.
никита001
никита001 ответ Фанат футбола . (комментарий удален) (раскрыть)
11 января 2016 в 11:55
Что не шарит в футболе - это, конечно, видно. А ведь таких много!
никита001
никита001 ответ Олег Пастушков (раскрыть)
11 января 2016 в 11:53
Интересные размышления! Правда, во многом соглашаясь (и в первую очередь в предположениях по поводу Мовсисяна), несколько по-иному трактую положение: "Кто угодно может выстрелить". То есть это не сила Лиги, а, напротив, один из признаков ее нестабильности и, соответственно, слабости. Или Вы конкретно о команде говорите?
никита001
никита001 ответ ЛокоМос (раскрыть)
11 января 2016 в 11:48
Далеко не все. Люди всегда и везде разные. Кто-то действительно орет "Пошел вон!", иные же говорят "Спасибо и успехов".
ЛокоМос
ЛокоМос
11 января 2016 в 08:54
Весело....
Когда Юра играл хорошо и штамповал голы, то все Спартачи кричали ...Слава, Великий......
Когда пошел на спад после травм, то все....пошел вон.......
Скажите спасибо за все и пожелайте успехов человеку.....
Что за люди........
Олег Пастушков
Олег Пастушков ответ Venezuela (раскрыть)
11 января 2016 в 08:29
Не сказал бы, что ОЧЕНЬ слабая. MLS тем и хорош, что выстрелить может кто угодно. Ну кто до начала сезона мог подумать, что «Портленд» в финале будет с «Коламбусом» играть? Абсолютное большинство видело в финале плэй-офф этого сезона «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Сиэтл Саундерс». Или, например, «Монреаль Импакт»... С приходом Дрогба аутсайдер вдруг заиграл, да так, что до полуфинала конференции добрался! А, по-хорошему, должен был и дальше проходить ведь!
Так что зря Вы, может, и Юра там встрепенется, и команда полной грудью дышать начнет!
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Зенит 2015 (раскрыть)
11 января 2016 в 08:25
Трофей в МЛС) Почти все, кто уходил из Спартака в будущем выигрывали трофеи! Кроме Тино Косты, Веллитона и кого то еще. Де Зеув, Кариока уже с трофеями)
Зенит 2015
Зенит 2015 ответ Санчо Панса (раскрыть)
11 января 2016 в 08:11
Трофей? Где, какой и по чьей традиции?
Санчо Панса
Санчо Панса
11 января 2016 в 04:42
Ну вообщем вполне вероятно, что Юра вернется в почти родную для себя страну) Он хоть и армянин, но интервью дает, как правило, на английском языке. Рано или поздно он уйдет из Спартака и завоюет трофей по старой и доброй традиции!
KAFA2525
KAFA2525
11 января 2016 в 03:44
Состриг народные с изолдЫча, и обратно к пиндосам…
никита001
никита001 ответ Фанат футбола . (раскрыть)
11 января 2016 в 02:15
То-то и оно. Начинаешь с кем-нибудь о футболе, а здесь на тебе: ГЫ-ГЫ и в таком роде.
никита001
никита001 ответ kingoffam (комментарий удален) (раскрыть)
11 января 2016 в 02:13
Я понял...
никита001
никита001 ответ АРАРАТ Ереван (раскрыть)
11 января 2016 в 02:10, ред.
Все верно. О нем можно говорить что угодно, но сказать "спасибо" и распрощаться по-доброму - надо. Забивал ведь, да еще как! В первой же игре - хет-трик. Сами кричали: "Ах, Мовс! Ох, Мовс!" Хет-трик Зениту. Да и вообще забивал. Тому же Краснодару (помните, не праздновал гол?).
Спасибо, Юра! Прощай, Юра! Успеха тебе в новом клубе! Пока, пока. Идем дальше.
АРАРАТ Ереван
АРАРАТ Ереван
11 января 2016 в 00:47
Ребята проводить игрока надо все таки номальными пожеланиями,как некак он за Спартак забывал и победы приносил и ташил одно время один эту команду--- обращайтесь с другими так ,как хотите чтобы с вами обращались... Вот он играл за Кра нодар,решил в Спартак перейти ,мы же не гнобили его за это,он очень многое сделал и [кю] Киаснодара --Всем успехов и удачи!
multiscan
multiscan
11 января 2016 в 00:38
Уж куда-куда, а в МЛС ему слишком рано.
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