Мовсисян: «Дайте мне один шанс, и я забью гол»

Нападающий «Реала Солт-Лейк» Юра Мовсисян признался, что стал более качественным игроком, чем был ранее, когда играл в МЛС. Напомним, американский клуб арендовал форварда у московского «Спартака».
«Шесть лет назад здесь я был совсем другим игроком. Теперь у меня есть опыт игры в разных лигах, в разных условиях, в разных странах. Это сделало меня более сильным футболистом. Ничто не поколеблет мою уверенность в себе, потому что я знаю свои силы. Я способен забивать голы. Не обещаю защищаться у своих ворот, но буду защищать команду еще в линии атаки. Я стал намного лучше в области реализации моментов. Нужен один шанс, чтобы забить гол. Раньше мне требовалось для этого 5-7 моментов. Сейчас я стал спокойнее, хладнокровнее. Дайте мне один шанс, и я забью.
Когда играешь за команду, хочешь видеть семейное окружение. А я же видел только бизнес вокруг себя. Люди стремились друг друга обидеть как-то. Но в МЛС я не для отдыха. Хочу выиграть чемпионат, снова доказать, что я один из лучших бомбардиров лиги».
ты просто неправильно его понял.
ты просто неправильно его понял.
Дай мне хоть один шанс и ты поймешь: я то что надо
Дай мне хоть один шанс и ты поймешь: я то что надо
"Зенит" бьет пенальти больше всех!
Арбитр Игорь Федотов, назначив в матче 18-го тура премьер-лиги два пенальти в ворота "Уфы" (1:1), вывел "Зенит" в лидеры чемпионата России по числу пробитых пенальти. Питерцы подходили к 11-метровой точке уже 7 раз в нынешнем чемпионате и забили 4 гола.
"Зенит" бьет пенальти больше всех!
Арбитр Игорь Федотов, назначив в матче 18-го тура премьер-лиги два пенальти в ворота "Уфы" (1:1), вывел "Зенит" в лидеры чемпионата России по числу пробитых пенальти. Питерцы подходили к 11-метровой точке уже 7 раз в нынешнем чемпионате и забили 4 гола.
Юра неплохо и Лодыгину трёху ложил, помнится. Хотя кто ему только не ложил...
Юра неплохо и Лодыгину трёху ложил, помнится. Хотя кто ему только не ложил...