Мовсисян: «Дайте мне один шанс, и я забью гол»

1453285864

20 января 2016, 13:31

Нападающий «Реала Солт-Лейк» признался, что стал более качественным игроком, чем был ранее, когда играл в МЛС . Напомним, американский клуб арендовал форварда у московского «Спартака».

«Шесть лет назад здесь я был совсем другим игроком. Теперь у меня есть опыт игры в разных лигах, в разных условиях, в разных странах. Это сделало меня более сильным футболистом. Ничто не поколеблет мою уверенность в себе, потому что я знаю свои силы. Я способен забивать голы. Не обещаю защищаться у своих ворот, но буду защищать команду еще в линии атаки. Я стал намного лучше в области реализации моментов. Нужен один шанс, чтобы забить гол. Раньше мне требовалось для этого 5-7 моментов. Сейчас я стал спокойнее, хладнокровнее. Дайте мне один шанс, и я забью.