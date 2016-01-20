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Мовсисян: «Дайте мне один шанс, и я забью гол»

20 января 2016, 13:31

Нападающий «Реала Солт-Лейк» Юра Мовсисян признался, что стал более качественным игроком, чем был ранее, когда играл в МЛС. Напомним, американский клуб арендовал форварда у московского «Спартака».

«Шесть лет назад здесь я был совсем другим игроком. Теперь у меня есть опыт игры в разных лигах, в разных условиях, в разных странах. Это сделало меня более сильным футболистом. Ничто не поколеблет мою уверенность в себе, потому что я знаю свои силы. Я способен забивать голы. Не обещаю защищаться у своих ворот, но буду защищать команду еще в линии атаки. Я стал намного лучше в области реализации моментов. Нужен один шанс, чтобы забить гол. Раньше мне требовалось для этого 5-7 моментов. Сейчас я стал спокойнее, хладнокровнее. Дайте мне один шанс, и я забью. 

Когда играешь за команду, хочешь видеть семейное окружение. А я же видел только бизнес вокруг себя. Люди стремились друг друга обидеть как-то. Но в МЛС я не для отдыха. Хочу выиграть чемпионат, снова доказать, что я один из лучших бомбардиров лиги».

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Все комментарии
Venezuela
Venezuela ответ HULL_TIGR (раскрыть)
21 января 2016 в 22:43
Чаще радуй нас своим присутствием)
112910415
112910415
20 января 2016 в 20:06
хорошо бы...
HULL_TIGR
HULL_TIGR
20 января 2016 в 19:32
Слабо. За игру у меня может не быть ни одного шанса. А без десятка голов не ухожу.
Петр 1
Петр 1 ответ Чикомас (раскрыть)
20 января 2016 в 19:13
Зениту вся страна на пенальти скидывается))
varen
varen
20 января 2016 в 19:08
Да удачи ему. Пусть забивает много. Действительно наш чемп - элементарное соревнование кошельков. Прогрессировать здесь невозможно.
4RT
4RT
20 января 2016 в 18:38
Ага,видали мы твое "мастерство"!
Чикомас
Чикомас ответ Петр 1 (раскрыть)
20 января 2016 в 18:16
А для бомжей не покупает ? Вот подлец! Приходится Миллеру тратиться...
stavr74
stavr74
20 января 2016 в 17:59
вот ты расмешил то нас. 1 момент один гол )))
Петр 1
Петр 1 ответ Red blu (раскрыть)
20 января 2016 в 16:27
он написал, что все пенальти для коней покупает гинер - и он прав!
ты просто неправильно его понял.
Санчо Панса
Санчо Панса
20 января 2016 в 15:53
И конечно этот шанс тебе будет дан, Юра! В Реал Солт Лейк Сити он оставил о себе хорошую память и конечно с радостью вернулся в этот клуб. А это порой очень влияет на психологию игрока и его результативность)
val060581
val060581
20 января 2016 в 15:52
из серии "держите меня семеро"))) Юра, все проблемы о которых ты говоришь - это НОРМА. Трудности надо преодолевать, а не убегать от них за океан в "семейную" обСТАКАНовку. А то, что ты сильнее стал это ты себя успокаиваешь
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
20 января 2016 в 15:45
мовсисяна нашел краснодар, а спартак звезды тушит последние лет 20
mat73
mat73
20 января 2016 в 15:36
Текст американские промоутеры написали? Как и про русскую мафию?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
20 января 2016 в 14:40
Пускай сегодня я никто, и пусть твердят тебе что я не то, но...
Дай мне хоть один шанс и ты поймешь: я то что надо
амурец
амурец ответ Crazy Frog (раскрыть)
20 января 2016 в 14:36
ну да, наверное
Crazy Frog
Crazy Frog ответ амурец (раскрыть)
20 января 2016 в 14:34
Губить карьеру))))))
амурец
амурец
20 января 2016 в 14:14
в Спартаке были шансы
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Дикий мужчина (раскрыть)
20 января 2016 в 14:09
Клал он на Зенит,а Лодыгину ложил.
Red blu
Red blu ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
20 января 2016 в 14:09, ред.
Вот это ты погорячился! У нас зенит бьет больше всех пенальти в РПЛ!
"Зенит" бьет пенальти больше всех!

Арбитр Игорь Федотов, назначив в матче 18-го тура премьер-лиги два пенальти в ворота "Уфы" (1:1), вывел "Зенит" в лидеры чемпионата России по числу пробитых пенальти. Питерцы подходили к 11-метровой точке уже 7 раз в нынешнем чемпионате и забили 4 гола.
makkie
makkie ответ Дикий мужчина (раскрыть)
20 января 2016 в 13:51
И клал, и ложил, и забивал)
Дикий мужчина
Дикий мужчина ответ makkie (раскрыть)
20 января 2016 в 13:49
Клал, уважаемый.
makkie
makkie ответ Дикий мужчина (раскрыть)
20 января 2016 в 13:46
Зачем Реброву?
Юра неплохо и Лодыгину трёху ложил, помнится. Хотя кто ему только не ложил...
ОЛЛС
ОЛЛС
20 января 2016 в 13:40
Теперь всё наладится,теперь всё будет хорошо...
Red blu
Red blu
20 января 2016 в 13:39
Дайте Мовсисяну забить гол!
sir_Alex
sir_Alex
20 января 2016 в 13:37
В МЛС будет шанс.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
20 января 2016 в 13:32
Забивай Реброву ! Хет трик !
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