Мельгарехо: «Не буду выступать за какую-либо сборную, кроме Парагвая»

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08 февраля 2016, 08:53

Хавбек «Кубани» , который в ближайшее время может стать футболистом «Спартака», намекнул, что не намерен выступать за сборную России:

«Для меня не существует возможности выступать за какую-либо сборную, кроме Парагвая.

Я люблю свою страну и мечтаю вновь сыграть за национальную команду».