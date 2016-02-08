Мельгарехо: «Не буду выступать за какую-либо сборную, кроме Парагвая»

Хавбек «Кубани» Лоренцо Мельгарехо, который в ближайшее время может стать футболистом «Спартака», намекнул, что не намерен выступать за сборную России:
«Для меня не существует возможности выступать за какую-либо сборную, кроме Парагвая.
Я люблю свою страну и мечтаю вновь сыграть за национальную команду».
Эта шутка устарела
Эта шутка устарела
Всегда ,и по сей день болею за Рубин
Всегда ,и по сей день болею за Рубин
А перед Динамо Киев даже я встал бы в знак уважения,хотя по молодости крушил вагоны на Киевском вокзале.
А перед Динамо Киев даже я встал бы в знак уважения,хотя по молодости крушил вагоны на Киевском вокзале.
С одинаковой реакцией и на плохое,и на хорошее.
Во первых это не верно,во вторых вводит писателя в ранг непримиримого критика или просто болтуна,интерес к которому со временем угаснет и читатель будет просто переворачивать страницы с текстом такого автора.Дорога ложка к обеду,а когда изо дня в день одно и тоже...
просто не интересно.
Если так не понятно,то пример из жизни,реальный.
Папа с сыном смотрят телевизор.Показывают Венецию,плывут на лодке красивые,весёлые люди,улыбаются.Проплывают под мостом.На мосту такие же весёлые и красивые люди,молодые и старые.Люди на мосту и в лодке начинают приветствовать друг друга,посылать воздужные поцелуи,махать руками...
Сынок спрашивает...а чего они так радуются?Папа как может объясняет...море,солнце,тепло,люди просто счастливы,хотят поделиться своей радостью друг с другом.А ты бы,что на их месте сделал?Сынок не задумываясь....Я бы плюнул с моста!?!?!?
С одинаковой реакцией и на плохое,и на хорошее.
Во первых это не верно,во вторых вводит писателя в ранг непримиримого критика или просто болтуна,интерес к которому со временем угаснет и читатель будет просто переворачивать страницы с текстом такого автора.Дорога ложка к обеду,а когда изо дня в день одно и тоже...
просто не интересно.
Если так не понятно,то пример из жизни,реальный.
Папа с сыном смотрят телевизор.Показывают Венецию,плывут на лодке красивые,весёлые люди,улыбаются.Проплывают под мостом.На мосту такие же весёлые и красивые люди,молодые и старые.Люди на мосту и в лодке начинают приветствовать друг друга,посылать воздужные поцелуи,махать руками...
Сынок спрашивает...а чего они так радуются?Папа как может объясняет...море,солнце,тепло,люди просто счастливы,хотят поделиться своей радостью друг с другом.А ты бы,что на их месте сделал?Сынок не задумываясь....Я бы плюнул с моста!?!?!?