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Мельгарехо: «Не буду выступать за какую-либо сборную, кроме Парагвая»

08 февраля 2016, 08:53

Хавбек «Кубани» Лоренцо Мельгарехо, который в ближайшее время может стать футболистом «Спартака», намекнул, что не намерен выступать за сборную России: 

«Для меня не существует возможности выступать за какую-либо сборную, кроме Парагвая.

Я люблю свою страну и мечтаю вновь сыграть за национальную команду».

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Все комментарии
nahan
nahan
09 февраля 2016 в 06:36
Добро пожаловать в отстойник!
KAFA2525
KAFA2525 ответ Sem25 (раскрыть)
09 февраля 2016 в 03:13
Плохо знаешь историю, маленький тролик… До В.В.Лобановского дк питался со стола РОССИИ !!!Самый великий их игрок ВОЙНОВ из ПИТЕРА !!! Тренер, который их вытощил из трясины В, МАСЛОВ , а так же Островский, Банников, Щегольков и др. - муцики Колотов из татарляндии… а все они и поднимали дк… учи мат часть , новобранец…
alboro
alboro
08 февраля 2016 в 16:50
патриот
Jurij_Mar
Jurij_Mar ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 14:26
Ребята,поновее ,что нибудь.
Эта шутка устарела
Судья
Судья ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 13:10
Вам вынесено предупреждение за провокацию
muntian
muntian
08 февраля 2016 в 12:35
Уважаю за это.
lokomotiv_Taraz_KZ_
lokomotiv_Taraz_KZ_
08 февраля 2016 в 12:07
Он вообще о чем. При всем своем желание он бы не смог играть не за какую сборную он уже заигран за Парагвай
varen
varen
08 февраля 2016 в 12:03
Все таки Спартак велик. Любая новость - сявки тук как тут со своими комплексами ущербных. И вот давай слюни пускать...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
08 февраля 2016 в 11:55
Флаг тебе в руки и барабан под мышку.)))
морозз
морозз ответ pif57 (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:53
Привет...тогда тут же забанят, пусть будет так!
морозз
морозз ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:51
Главное не нервничать и всё у тебя будет хорошо, может быть...а может и не быть!
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Honduras2010 (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:50
Шучу, конечно. Но на той неделе ещё три клуба прекратили своё существование. ((
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:48
Если троллишь, то троль со знанием дела. Киевляне вышли из непростой группы в Лиге чемпионов в 1/8 (это про обочину цивилизации). Динамо- действующий чемпион Украины (это про подтанцовки у Шахты). Все остальное можешь почитать у меня в личке, потому, как Зениту до такого иконостаса ещё лет 100 не добраться!)
Sem25
Sem25 ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:48
Это плохой скрипт. Саленко точно бы уже пять минут дрался))) Многим очень нравилось ДК времен СССР. Команда собирала лучших украинских игроков? Да. Но это было дело Украины.
pif57
pif57 ответ морозз (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:43
Саныч, по фильмам ещё добавляют слово" противный"!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
08 февраля 2016 в 11:42
МельгарехоЛоренцо а как же сборная неудачников , куда ты и перешёл ?
Jurij_Mar
Jurij_Mar ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:33
Хочу напомнить,что не являюсь болельщиком Спартака.
Всегда ,и по сей день болею за Рубин
Sem25
Sem25 ответ Lazio-Kiev (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:27
Привет! А ты не думал, что этот персонаж с "Вашей стороны"?)))
Honduras2010
Honduras2010 ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:27
Ну ты хватил, конечно, про хоккейный ГДР:)
Wo_Ong
Wo_Ong ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:22
А чё он слабый игрок чтоли? Для полузащитника он очень результативно в Кубани играл...
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:22
Пока, перспективы, из-за госпереворота, не очень радужные. Все идёт к тому, что чемпионат будет состоять из двух команд, как когда-то хоккейный в ГДР. Но, все нормализуется и киевское Динамо с футбольной карты не исчезнет. Потому, как это самый успешный клуб во всей Восточной Европе.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:20, ред.
Я не юзер.Я Сергей Александрович.Лет пятьдесят болею за Спартак и меня никто,и ничто с этого пути не свернёт.Хорошо играют-хвалю,плохо-ругаю.У меня свой нормальный взгляд и на футбол,и на другие вещи.Вряд ли кто-то из тутошних меня чему-то научит или переубедит.Встречаю умных людей-отвечаю или спорю,встречаю дураков-прохожу мимо.
А перед Динамо Киев даже я встал бы в знак уважения,хотя по молодости крушил вагоны на Киевском вокзале.
Серега94
Серега94
08 февраля 2016 в 11:10
респект МельгарехоЛоренцо посмотрим что будет дальше
Sem25
Sem25 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
08 февраля 2016 в 11:07
День добрый, Сергей Саныч! У него четыре направления в работе:Москва это зло, Спартак - чуждый для России клуб, Динамо тоже плохо для страны, Украина - не страна)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 10:59, ред.
Я нахожу,что нельзя писать только в отрицательном аспекте про кого-то.
С одинаковой реакцией и на плохое,и на хорошее.
Во первых это не верно,во вторых вводит писателя в ранг непримиримого критика или просто болтуна,интерес к которому со временем угаснет и читатель будет просто переворачивать страницы с текстом такого автора.Дорога ложка к обеду,а когда изо дня в день одно и тоже...
просто не интересно.
Если так не понятно,то пример из жизни,реальный.
Папа с сыном смотрят телевизор.Показывают Венецию,плывут на лодке красивые,весёлые люди,улыбаются.Проплывают под мостом.На мосту такие же весёлые и красивые люди,молодые и старые.Люди на мосту и в лодке начинают приветствовать друг друга,посылать воздужные поцелуи,махать руками...
Сынок спрашивает...а чего они так радуются?Папа как может объясняет...море,солнце,тепло,люди просто счастливы,хотят поделиться своей радостью друг с другом.А ты бы,что на их месте сделал?Сынок не задумываясь....Я бы плюнул с моста!?!?!?
Wo_Ong
Wo_Ong ответ ALEX26659 (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 10:53
Да? Ну ок, Генич же говорил что Мельгарехо после Халка и Промеса один из лучших легов в РПЛ... Бывший игрок Бенфики к тому же
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 10:49
Проснулся,не написал гадость про Спартак-день насмарку?
DAD81
DAD81
08 февраля 2016 в 10:45
"Фантазер!" - кажется именно эта песня, со слов А. Реброва, постоянно звучит в раздевалке Спартака. )))
Wo_Ong
Wo_Ong
08 февраля 2016 в 10:42
Что за бред? Он заигран за сборную Парагвая...
spartak kursk
spartak kursk
08 февраля 2016 в 10:39
Чтобы достичь уровня сборной,нужно показать себя на клубном уровне.Докажи свою состоятельность.
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