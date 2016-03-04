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«Валенсия» потеряла Баккали до конца сезона

04 марта 2016, 20:37

Полузащитник «Валенсии» Закария Баккали в нынешнем сезоне на поле больше не выйдет. 20-летний хавбек, которым прошлым летом интересовались многие клубы, но он выбрал валенсийцев, испытывает хронические проблемы с паховыми мышцами. В «Валенсии» приняли решение прооперировать экс-игрока ПСВ, поэтому до конца сезона он не восстановится.

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ermak6848
ermak6848
04 марта 2016 в 22:34
Закария поправляйся
leghioner
leghioner
04 марта 2016 в 22:21
БаккалиЗакария очень жаль. Скорейшего тебе выздоровления.
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