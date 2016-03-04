«Валенсия» потеряла Баккали до конца сезона

Полузащитник «Валенсии» Закария Баккали в нынешнем сезоне на поле больше не выйдет. 20-летний хавбек, которым прошлым летом интересовались многие клубы, но он выбрал валенсийцев, испытывает хронические проблемы с паховыми мышцами. В «Валенсии» приняли решение прооперировать экс-игрока ПСВ, поэтому до конца сезона он не восстановится.
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