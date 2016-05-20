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Перейра: «Ван Гал обещал дать мне игровое время, но пока этого не происходит»

20 мая 2016, 00:41

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра рассказал, что зимой хотел уйти в аренду, но его отговорил главный тренер МЮ Луи ван Гал, пообещав давать футболисту шанс. В этом году Перейра наиграл целых 2 минуты в матчах АПЛ. Также на его счету по 2 поединка в Лиге Европы и Кубке Англии.

«Зимой я хотел уйти в аренду, чтобы больше играть и развивать свои футбольные навыки, но Луи ван Гал сказал, что не хочет меня отпускать. Он попросил меня остаться, потому что хочет задействовать в матчах. Я сказал, что это было бы здорово. Он не позволил мне уйти.

Сейчас я тренируюсь, делаю свою работу и жду, когда тренер сдержит свое обещание. Конечно, я ждал, что буду играть больше. Я заслужил этот шанс. В тех матчах, когда я появлялся на поле, мне удавалось хорошо проявить себя.

Ван Гал пока не дал мне этот шанс, но я продолжаю упорно трудиться, чтобы получить его. Не в этом сезоне, так в следующем. Я абсолютно спокоен, ведь все видят мой уровень игры и то, что я заслуживаю большего».

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Все комментарии
DEADP00L
DEADP00L ответ Juventus21 (раскрыть)
20 мая 2016 в 17:41
жирно будет,одного погба вам хватит
Juventus21
Juventus21
20 мая 2016 в 09:38
Ювентус хотел переманить прошлым летом Перейру. Жаль, не получилось, у парня действительно огромный потенциал.
ZeroAST
ZeroAST
20 мая 2016 в 08:24
Перейра_Андреас он всегда обещает!
sir_Alex
sir_Alex
20 мая 2016 в 07:55
Не проникся философией коуча))
jet_set
jet_set
20 мая 2016 в 07:17
Ван Хал обещал, что через три месяца все увидят результат, прошло два года, результатов нет ровно как и игры.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
20 мая 2016 в 04:29
против философии попер
вхсо 111
вхсо 111
20 мая 2016 в 02:04
ВГ вот жук убалтал парня, лапшу на уши навесил). Нечего Перейра, ВГ напнут и всё изменится или продаст, или в аренду, а возможно и в МЮ заиграешь, как Маур решит)
Удачи Перейре!
enot7000
enot7000
20 мая 2016 в 01:42
покажи ему конспект его лекций по философии)) сразу в основу поставит)

Перейра_Андреас
Puni
Puni
20 мая 2016 в 01:07
В этом году Перейра наиграл целых 2 минуты в матчах АПЛ.
В тех матчах, когда я появлялся на поле, мне удавалось хорошо проявить себя.

:))
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