Перейра: «Ван Гал обещал дать мне игровое время, но пока этого не происходит»

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20 мая 2016, 00:41

Хавбек «Манчестер Юнайтед» рассказал, что зимой хотел уйти в аренду, но его отговорил главный тренер МЮ Луи ван Гал, пообещав давать футболисту шанс. В этом году Перейра наиграл целых 2 минуты в матчах АПЛ . Также на его счету по 2 поединка в Лиге Европы и Кубке Англии.

«Зимой я хотел уйти в аренду, чтобы больше играть и развивать свои футбольные навыки, но Луи ван Гал сказал, что не хочет меня отпускать. Он попросил меня остаться, потому что хочет задействовать в матчах. Я сказал, что это было бы здорово. Он не позволил мне уйти.

Сейчас я тренируюсь, делаю свою работу и жду, когда тренер сдержит свое обещание. Конечно, я ждал, что буду играть больше. Я заслужил этот шанс. В тех матчах, когда я появлялся на поле, мне удавалось хорошо проявить себя.

Ван Гал пока не дал мне этот шанс, но я продолжаю упорно трудиться, чтобы получить его. Не в этом сезоне, так в следующем. Я абсолютно спокоен, ведь все видят мой уровень игры и то, что я заслуживаю большего».