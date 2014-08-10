Ван Гаал выбирает из трех защитников

Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал до закрытия летнего трансферного окна намерен усилить состав своей команды как минимум одним защитником.
На данный момент в трансферный список голландского тренера входят Матс Хуммельс из «Боруссии» (ориентировочная цена — 30 млн евро), Мехди Бенатиа из «Ромы» (25 млн евро) и Дейли Блинд из «Аякса» (20 млн евро).
Ранее в листе ван Гаала также фигурировал бельгиец Томас Вермален, но «Арсенал» отказался отпускать игрока в Манчестер и продал его «Барселоне».
На данный момент в трансферный список голландского тренера входят Матс Хуммельс из «Боруссии» (ориентировочная цена — 30 млн евро), Мехди Бенатиа из «Ромы» (25 млн евро) и Дейли Блинд из «Аякса» (20 млн евро).
Ранее в листе ван Гаала также фигурировал бельгиец Томас Вермален, но «Арсенал» отказался отпускать игрока в Манчестер и продал его «Барселоне».