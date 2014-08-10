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Ван Гаал выбирает из трех защитников

10 августа 2014, 13:16
 Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал до закрытия летнего трансферного окна намерен усилить состав своей команды как минимум одним защитником.

На данный момент в трансферный список голландского тренера входят Матс Хуммельс из «Боруссии» (ориентировочная цена — 30 млн евро), Мехди Бенатиа из «Ромы» (25 млн евро) и Дейли Блинд из «Аякса» (20 млн евро).

Ранее в листе ван Гаала также фигурировал бельгиец Томас Вермален, но «Арсенал» отказался отпускать игрока в Манчестер и продал его «Барселоне».
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