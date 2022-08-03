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сегодня, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 5.00, а поражение доступно по котировке 7.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.62.

Пропускают матч

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Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (5:1, 3:1, 2:1, 3:1, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (5:1, 3:1, 2:1, 3:1, 2:0).

«Лион» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (5:1, 3:1, 2:1, 3:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.62.

Доп. инструменты

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3) Можно отследить затянувшиеся серии матчей турнира, например, без ничьих или без тотала меньше. А значит высока вероятность, что в ближайших матчах такая серия прервется. Там же можно попробовать себя в конкурсе прогнозов, для этого надо зарегистрироваться на сайте.

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