1667417585

вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.97. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 3.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.37, а за «верх» — 1.57.

Пропускают матч

«Боруссия»: Зоммер Янн — Травма лодыжки, Итакура Ко — Травма колена, Лайнер Штефан — Простуда, Вольф Ханнес — Травма плеча, Нойхаус Флориан — Травма колена, Хофманн Йонас — Травма.

«Штутгарт»: Вагноман Йоша — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «жеребцы» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Штутгарт» и «Боруссия» набрали соответственно 6 и 4 очка. Разница мячей -4 и -3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Боруссия»: 1.67 — 1.58, дома 2.17 — 1.17.

«Штутгарт»: 1.25 — 1.75, в гостях 1.20 — 2.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:2, 1:1, 1:2, 1:2, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (3:2, 1:1, 1:2, 1:2, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.57.