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вчера, 23:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Труа». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.04. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 3.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.84, а за «верх» — 1.94.

Пропускают матч

«Труа»: Агуме Люсьен — Мышечная травма, Тардье Флориан — Травма.

«Осер»: Пелленар Тео — Травма колена, Перейра Браян — Травма, М'Шангама Юссуф — Травма икроножной мышцы, Руис-Атиль Кайс — Травма.

Форма команд

На данный момент «фермеры из труа» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бургундцы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Осер» и «Труа» набрали соответственно 5 и 3 очка. Разница мячей -2 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Труа»: 1.85 — 2.15, дома 1.50 — 1.67.

«Осер»: 1.00 — 1.92, в гостях 1.00 — 2.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 1:0, 2:1, 3:1, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 1:0, 2:1, 3:1, 1:2).

«Осер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 1:0, 2:1, 3:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.94.