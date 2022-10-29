1667064786

вчера, 20:33

Пропускают матч

«Верона»: Илич Иван — Травма, Хрустич Айдин — Травма лодыжки.

«Рома»: Вейналдум Джорджиньо — Сломана берцовая кость, Дарбо Эбрима — Травма колена, Матич Неманья — Травма, Дибала Пауло — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Хиэн Исак, Чеккерини Федерико — Велозу Мигель, Верди Симоне, Депаоли Фабио, Каллон Яя, Тамез Адриен, Фараони Давиде — Анри Томас.

Запасные: Берарди Алессандро, Перилли Симоне, Терраччано Пьетро — Кабраль Хуан, Маньяни Джанджакомо — Прашелик Матеуш, Сулемана Ибрагим, Хонгла Мартин — Джурич Милан, Кьеза Федерико, Лазанья Кевин.



«Рома»: Патрисиу Руй — Манчини Джанлука, Роджер Ибаньес, Смоллинг Крис — Дзаньоло Николо, Камара Мохаммед, Карсдорп Рик, Кристанте Бриан, Пеллегрини Лоренцо, Спинаццола Леонардо — Абрахам Тэмми.

Запасные: Боэр Пьетро, Свилар Миле — Винья Матиас, Кумбулла Мараш, Трипи Филиппо, Челик Мехмет — Бове Эдуардо — Белотти Андреа, Залевски Никола, Шомуродов Элдор, Эль-Шаарави Стефан.

Форма команд

На данный момент «волки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Рома» и «Верона» набрали соответственно 9 и 0 очков. Разница мячей -6 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Верона»: 0.91 — 1.91, дома 1.20 — 2.20.

«Рома»: 1.18 — 0.91, в гостях 1.17 — 1.17.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 27 октября), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 3:2, 3:1, 0:0, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 3:2, 3:1, 0:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.83.

Доп. инструменты

1) Больше коэффициентов на данный матч смотрите в нашем разделе Odds.

2) Этот матч можно добавить к другим и сформировать систему с помощью специального калькулятора.

3) Можно отследить затянувшиеся серии матчей турнира, например, без ничьих или без тотала меньше. А значит высока вероятность, что в ближайших матчах такая серия прервется. Там же можно попробовать себя в конкурсе прогнозов, для этого надо зарегистрироваться на сайте.

4) А если любите лихой коэффициент, то просто впишите нужный вам в поле «Коэф. от».