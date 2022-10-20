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вчера, 22:33

Пропускают матч

«Фиорентина»: Кастровилли Гаэтано — Травма колена.

«Интер»: Дальберт — Травма колена, Брозович Марцело — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Додо, Мартинес Лукас, Миленкович Никола — Амрабат Софьян, Барак Антонин, Бонавентура Джакомо — Гонсалес Николас, Иконе Жонатан, Куаме Кристиан.

Запасные: Голлини Пьерлуиджи, Черофолини Микеле — Венути Лоренцо, Игор, Терзич Алекса — Бьянко Алессандро, Данкан Альфред, Журковски Шимон, Малех Юссеф, Мандрагора Роландо, Раньери Антонио, Сапонара Риккардо — Кабрал Артур.



«Интер»: Онана Андре — Ачерби Франческо, де Врей Стефан, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Димарко Федерико, Думфрис Дензел, Мхитарян Генрих, Чалханоглу Хакан — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Кордас Алекс, Станкович Филип, Ханданович Самир — Бастони Алессандро, Белланова Рауль, Госенс Робин, Д'Амброзио Данило, Дармиан Маттео, Дзанотти Маттиа, Карбони Андреа — Асллани Кристьян — Корреа Хоакин.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиалки» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Интер» и «Фиорентина» набрали соответственно 9 и 4 очка. Разница мячей -4 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фиорентина»: 0.80 — 1.20, дома 1.20 — 1.40.

«Интер»: 1.80 — 1.40, в гостях 1.60 — 2.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:3, 0:2, 1:1, 4:3).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:3, 0:2, 1:1, 4:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.67.