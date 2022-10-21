Пропускают матч
«Спартак»: Мартинс Кристофер — Травма, Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.
Форма команд
На данный момент «красно-белые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 17 очков.
За последние пять матчей «Спартак» и «Химки» набрали соответственно 10 и 2 очка. Разница мячей +3 и -4 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 2.38 — 1.23, дома 2.80 — 1.00.
«Химки»: 1.00 — 1.77, в гостях 1.17 — 2.33.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 2:1.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 3:1, 1:5, 2:1, 2:3).
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 3:1, 1:5, 2:1, 2:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.01.
Материалы по матчу
ЦСКА остался без Федотова, «Спартак» — без Абаскаля. В 14-м туре РПЛ этим могут воспользоваться, Кукуян – судья матча «Локо» и «Динамо». Назначения на 15-й тур, Терюшков считает, что «Химки» прервут серию без побед в игре со «Спартаком»