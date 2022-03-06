«Блэкберн»- «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.03.2022)

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вчера, 15:57

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Блэкберн» фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев поля в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.18, за ничью выставлена цена 3.15, а победу «Миллуолла» можно сыграть по котировке 3.60.

Также рассмотрим линию голов. Здесь аналитики отдают предпочтение низовому исходу: ТМ(2,5) мячей играется з 1.55, ТБ (2,5) – 2.44.

Форма команд

«Блэкберн» базируется на четвертом месте чемпионата, накопив 57 очков. По итогам 35-и сыгранных туров клуб заработал 16 побед и девять ничьих, проиграв 10 раз своим оппонентам.

Отмечаем, что игроки «Блэкберна» находится в плохой форме – у них лишь одна победа в пяти предыдущих турах, которую удалось взять дома над КПР (1:0), а в минувшей игре лиги клуб уступил на выезде лидеру «Фулхэму» (0:2).

«Миллуолл» на данный момент занимает 10е место рейтинга, набрав 52 балла. По ходу сезона клуб организовал 14 побед и 10 ничьих, допустив 10 проигрышей от соперников.

К вышесказанному добавим, что футболисты «Миллуолла» пребывают в отличной форме, которую подтверждают пять побед подряд в чемпионате, а в двух прошлых матчах команда без пропущенных голов обыграла «Рединг» и «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Информация для ставок

«Блэкберн» сыграл на ТМ(2,5) голов в 4 последних матчах на своем поле

«Миллуолл» сыграл на ТМ(2,5) в 3 из прошлых 4 матчей чемпионата

Команды сыграли на ТМ(2,5) в 7 из предыдущих 8 очных встреч

Прогноз

В этом матче стоит рассмотреть ставку ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.