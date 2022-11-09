«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (10.11.2022)

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вчера, 17:22

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Астон Виллы» за поражение в предыдущем туре АПЛ . Поставить на победу хозяев в предстоящей игре можно по коэффициенту 1.63. Ничейный исход идет по цене 4.00, а победа «Астон Виллы» играется по котировке 5.40.

Линия букмекерской конторы Лига Ставок также склоняет к результативному формату в этом противостоянии. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в АПЛ с такими показателями успешности: семь побед, две ничьи и четыре поражения. После успешного матча против «Вест Хэма» на домашней арене (1:0) команда неудачно съездила в Бирмингем, где проиграла «Астон Вилле» (1:3).

Также футболисты «Манчестер Юнайтед» квалифицировались в 1/16 финала Лиги Европы. В последнем туре групповой стадии соревнований представитель Англии обыграл в гостях «Реал Сосьедад» (1:0).

«Астон Вилла» сигнализирует с 13-й позиции премьер-лиги. По итогам 14 туров коллектив из Бирмингема заработал 15 очков, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью. До победного матча против «Манчестер Юнайтед» футболисты «Астон Виллы» зафиксировали седьмое поражение в чемпионате, проиграв в гостях «Ньюкаслу» (0:4).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл 6 из прошлых 8 домашних матчей

«Астон Вилла» проиграла в 3 из последних 5 гостевых поединков

«Манчестер Юнайтед» выиграл в 2 из предыдущих 3 домашних матчей против «Астон Виллы»

Прогноз

По нашему мнению, «Манчестер Юнайтед» окажется сильней «Астон Виллы» в этом матче. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок