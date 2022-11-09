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«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (10.11.2022)

вчера, 17:22
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Астон Виллы» за поражение в предыдущем туре АПЛ. Поставить на победу хозяев в предстоящей игре можно по коэффициенту 1.63. Ничейный исход идет по цене 4.00, а победа «Астон Виллы» играется по котировке 5.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.654.105.51
Лига Ставок 1.76 3.85 4.70
Мелбет 1.71 4.24 5.15
1XBET 1.71 4.22 5.10

Линия букмекерской конторы Лига Ставок также склоняет к результативному формату в этом противостоянии. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в АПЛ с такими показателями успешности: семь побед, две ничьи и четыре поражения. После успешного матча против «Вест Хэма» на домашней арене (1:0) команда неудачно съездила в Бирмингем, где проиграла «Астон Вилле» (1:3).

Также футболисты «Манчестер Юнайтед» квалифицировались в 1/16 финала Лиги Европы. В последнем туре групповой стадии соревнований представитель Англии обыграл в гостях «Реал Сосьедад» (1:0).

«Астон Вилла» сигнализирует с 13-й позиции премьер-лиги. По итогам 14 туров коллектив из Бирмингема заработал 15 очков, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью. До победного матча против «Манчестер Юнайтед» футболисты «Астон Виллы» зафиксировали седьмое поражение в чемпионате, проиграв в гостях «Ньюкаслу» (0:4).

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» выиграл 6 из прошлых 8 домашних матчей
  • «Астон Вилла» проиграла в 3 из последних 5 гостевых поединков
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл в 2 из предыдущих 3 домашних матчей против «Астон Виллы»

Прогноз

По нашему мнению, «Манчестер Юнайтед» окажется сильней «Астон Виллы» в этом матче. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.40 2.06 1.83 1.61 2.42
Лига Ставок 2.02 1.77 1.61 2.29
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 2.07 1.88
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:44
МЮ должен брать три очка
Гость
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