Англия – Сербия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 22:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Англия – Сербия, который состоится 13 ноября 2025 года.

Англия

Cборная Англии является одной из немногих команд, кто также достиг максимального результата, а именно выиграл все шесть поединков в квалификации. Коллектив опережает ближайшего соперника на семь очков и уже гарантировал себе первое место. Тем не менее, поединок с мотивированной Сербией будет интересный и без турнирного значения для хозяев, ведь сербским футболистам нужно побеждать.

14 октября сборная Англии на выезде разгромила Латвию (5:0), а девятого числа на своем поле уверенно переиграла команду Уэльса (3:0).

Сербия

Сборная Сербии сама себе создала серьезные проблемы и теперь может «пролететь мимо» ЧМ 2026. Команда идет на третьем месте с 10 баллами и на один пункт отстает от Албании. Выйдет та сборная, которая лучше проведет заключительные два поединка. Обыграть Англию на ее стадионе очень сложно, но гости постараются сделать это, учитывая отсутствие турнирной мотивации у соперника и возможно частично резервный состав.

14 октября сборная Сербии обыграла на выезде Андорру (3:1), а 11 числа проиграла на своем поле Албании (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Англия – 1.3

Ничья – 5.1

Победит Сербия – 10.5

Статистика

Сербия проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Англии выиграла девять из десяти последних встреч при одном поражении

Оба матча между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Поставить на ничью в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что желание победить поможет Сербии продержаться в первом тайме и сохранить интригу на вторую половину противостояния.