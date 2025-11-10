Андорра – Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762805300

вчера, 23:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Андорра – Албания, который состоится 13 ноября 2025 года.

Андорра

Всем было понятно еще до начала турнира, что сборная Андорры не составит конкуренцию другим странам. Коллектив смог набрать один балл за семь туров и сыграет в одном из последних матчей квалификации с Албанией. Вряд ли хозяевам удастся добиться приемлемого результата, ведь соперник имеет хороший шанс выйти на чемпионат мира и не собирается его упускать.

14 октября сборная Андорры на своем стадионе проиграла Сербии (1:3), а 11 числа сыграла вничью с Латвией (1:1).

Албания

Сборная Албании на данный момент опережает Сербию на один балл и идет на втором месте в группе, что доставляет большую радость болельщикам из этой страны. Команде очень нужна победа над аутсайдером и в случае поражения Сербии, коллектив оформит выход со второго места в группе, что будет национальным праздником. Встреча будет интересная и не оставит равнодушными болельщиков.

14 октября сборная Албании обыграла в товарищеском матче Иорданию (4:2), а ранее одолела на выезде Сербию (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Андорра – 16

Ничья – 5.1

Победит Албания – 1.25

Статистика

Андорра не может победить уже на протяжении последних десяти поединков

Сборная Албании выиграла четыре из семи последних поединков на выезде

Андорра проиграла Албании в четырех из пяти последних встречах

Прогноз

Поставить на победу Албании с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что гости с первых минут будут владеть инициативой и смогут обыграть оппонента минимум в два мяча, а то и больше.