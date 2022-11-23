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«Чарльтон» — «Стокпорт Каунти». Прогноз на матч Кубка Англии (26.11.2022)

сегодня, 15:59
Чарльтон

Ставки букмекеров

«Чарльтон» считается фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.97. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.56, а победа «Стокпорт Каунти» доступна по цене 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.943.673.71
1XBET 1.97 3.56 3.70

Вместе с тем аналитики букмекерской компании Лига Ставок считают, что команды установят лимит на голы. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по цене 1.89, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Чарльтон» начинает выступления в Кубке Англии с текущей стадии турнира. На данный момент клуб представляет Первую лигу Англии. По итогам 19 сыгранных матчей клуб заработал 24 очка, заняв промежуточное 14-е место в турнирной таблице с такими показателями успешности: пять побед, девять ничьих и пять поражений.

«Стокпорт Каунти» уже преодолел один тур Кубка Англии. На стадии 1/128 финала команда принимала на домашней арене «Свиндон», который удалось обыграть с крупным счетом 4:0. Отметим, что «Стокпорт Каунти» выступает во второй английской лиге, где команда находится на 14-м месте рейтинга с такими показателями успешности: семь побед, четыре ничьи и восемь проигрышей.

Информация для ставок

  • «Чарльтон» выиграл в 5 прошлых матчах против «Стокпорт Каунти»
  • «Чарльтон» забивал минимум два гола в 5 предыдущих матчах с соперником
  • «Чарльтон» побеждал в 3 из последних 4 матчей на своем поле

Прогноз

В этом матче мы предлагаем отдать предпочтение хозяевам поля, которые стабильно обыгрывают «Стокпорт Каунти» в очных встречах. Предлагаем поставить на победу «Чарльтона» по коэффициенту 1.97 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.50 1.85 1.95 1.45 2.70
1XBET 1.89 1.96
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