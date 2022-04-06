«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (09.04.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. Победу «Арсенала» можно взять по коэффициенту 1.62. Поверить в сенсационную победу «Брайтона» любой игрок может по коэффициенту 5.75. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 4.
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09 апреля 2022, 17:00
суббота
Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Существует небольшая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.
Форма команд
«Арсенал» в последнем туре крайне неожиданно в гостях разгромно сгорел «Кристал Пэлас» (0:3) и опустился на одну строчку в турнирной таблице и теперь находится на пятом месте. Чуть ранее коллектив провел товарищеский матч с «Брентфордом 2», а также в чемпионате с «Астон Виллой» и одержал победы (4:1) и (1:0).
«Брайтон» находится на достаточно безопасном расстоянии от зоны вылета и чувствует себя на 13 месте комфортно, но победить клуб не может уже длительный период времени, что не может не беспокоить руководство и болельщиков. В последних турах АПЛ коллектив расписал нулевую ничью с аутсайдером «Норвичем», а также проиграл «Ливерпулю» и «Тоттенхэму» с одинаковым счетом (0:2).
Информация для ставок
- «Арсенал» выиграл семь из девяти последних поединков
- Безвыигрышная серия «Брайтона» насчитывает семь игр (шесть поражений и ничья)
- Три минувших очных поединка закончились результатом «обе забьют – нет»
- Четыре из пяти последних матчей с участием «Брайтона» завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Нас однозначно ждет боевая игра. «Брайтон» мотивирован и желает победить, а у «Арсенал» свои задачи в верхней части таблицы. Ожидаем преимущество «канониров» на своем поле и оформление трех очков в копилку. Рекомендуем поставить на победу «Арсенала» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.