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«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (09.04.2022)

вчера, 14:29
Арсенал (Лондон)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. Победу «Арсенала» можно взять по коэффициенту 1.62. Поверить в сенсационную победу «Брайтона» любой игрок может по коэффициенту 5.75. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.644.065.95
Фонбет 1.62 3.85 5.70
BetBoom 1.65 3.93 5.82

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Существует небольшая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Арсенал» в последнем туре крайне неожиданно в гостях разгромно сгорел «Кристал Пэлас» (0:3) и опустился на одну строчку в турнирной таблице и теперь находится на пятом месте. Чуть ранее коллектив провел товарищеский матч с «Брентфордом 2», а также в чемпионате с «Астон Виллой» и одержал победы (4:1) и (1:0).

«Брайтон» находится на достаточно безопасном расстоянии от зоны вылета и чувствует себя на 13 месте комфортно, но победить клуб не может уже длительный период времени, что не может не беспокоить руководство и болельщиков. В последних турах АПЛ коллектив расписал нулевую ничью с аутсайдером «Норвичем», а также проиграл «Ливерпулю» и «Тоттенхэму» с одинаковым счетом (0:2).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл семь из девяти последних поединков
  • Безвыигрышная серия «Брайтона» насчитывает семь игр (шесть поражений и ничья)
  • Три минувших очных поединка закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Четыре из пяти последних матчей с участием «Брайтона» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас однозначно ждет боевая игра. «Брайтон» мотивирован и желает победить, а у «Арсенал» свои задачи в верхней части таблицы. Ожидаем преимущество «канониров» на своем поле и оформление трех очков в копилку. Рекомендуем поставить на победу «Арсенала» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.56 1.83 2.09 1.44 3.00
Фонбет 1.78 2.02
Все комментарии
aez3mk6gm7h8
aez3mk6gm7h8
вчера в 20:00
Футбольный клуб «Арсенал» одержит победу.
be9k6qrfh7p5
be9k6qrfh7p5
вчера в 19:59
Футбольный клуб «Арсенал» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 19:32
"Арсенал" после поражения от "Кристал Пэлас" будет мотивирован только на победу. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:07
Убогое нападение Брайтона уже практически заранее подписало приговор своей команде и в этой встрече, или у кого-то есть опасения в том, что Арсенал не сумеет оформить ни одного гола, да еще и после сухаря в поединке с Кристал Пэласом?!...Таким образом попробую предположить тут викторию фаворита за неплохой коэффициент, а вместе с ней и ТС 2:0). Вряд ли уже вконец обленившиеся "чайки" должным образом проснуться в уходящем сезоне, имея сейчас более чем комфортный отрыв в 12 очков от зоны вылета. Во всяком случае, не здесь и не сейчас!
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