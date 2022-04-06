«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (09.04.2022)

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вчера, 14:29

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. Победу «Арсенала» можно взять по коэффициенту 1.62. Поверить в сенсационную победу «Брайтона» любой игрок может по коэффициенту 5.75. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 4.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Существует небольшая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Арсенал» в последнем туре крайне неожиданно в гостях разгромно сгорел «Кристал Пэлас» (0:3) и опустился на одну строчку в турнирной таблице и теперь находится на пятом месте. Чуть ранее коллектив провел товарищеский матч с «Брентфордом 2», а также в чемпионате с «Астон Виллой» и одержал победы (4:1) и (1:0).

«Брайтон» находится на достаточно безопасном расстоянии от зоны вылета и чувствует себя на 13 месте комфортно, но победить клуб не может уже длительный период времени, что не может не беспокоить руководство и болельщиков. В последних турах АПЛ коллектив расписал нулевую ничью с аутсайдером «Норвичем», а также проиграл «Ливерпулю» и «Тоттенхэму» с одинаковым счетом (0:2).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл семь из девяти последних поединков

Безвыигрышная серия «Брайтона» насчитывает семь игр (шесть поражений и ничья)

Три минувших очных поединка закончились результатом «обе забьют – нет»

Четыре из пяти последних матчей с участием «Брайтона» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас однозначно ждет боевая игра. «Брайтон» мотивирован и желает победить, а у «Арсенал» свои задачи в верхней части таблицы. Ожидаем преимущество «канониров» на своем поле и оформление трех очков в копилку. Рекомендуем поставить на победу «Арсенала» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.