«Арсенал» – «Ливерпуль». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (16.03.2022)

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вчера, 20:06

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 3.8 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы гостей зайдет коэффициент 1.86, а ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.63. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.23. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.66.

Форма команд

«Арсенал» продолжает побеждать и радовать своих поклонников. В последних турах по очереди были обыграны «Вулверхэмптон» (2:1), «Уотфорд» (3:2) и «Лестер» (2:0). Набранные девять очков однозначно помогли коллективу закрепиться на четвертом месте в таблице и продолжать борьбу за медали АПЛ .

«Ливерпуль» сражается за чемпионский титул и после 28 сыгранных матчей занимает второе место с отставанием от «Манчестера Сити» в три очка. В минувшем поединке подопечные Юргена Клоппа обыграли на выезде «Брайтон» (2:0), а чуть ранее по сумме двух матчей прошли в 1/8 ЛЧ миланский «Интер» (2:1).

Информация для ставок

Победная серия «Арсенала» насчитывает пять поединков

«Ливерпуль» выиграл на выезде пять игр кряду

Пять минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних матчей «Арсенала» закончились результатом ТБ 2.5, «Ливерпуля» — ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает футбол хорошего качества, ведь встретятся довольно интересные команды. Оба коллектива демонстрируют добротный атакующий футбол, и мы вполне можем рассчитывать на обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.66.