«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.05.2022)

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сегодня, 01:22

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.7 на победу «мерсисайдцев» с форой (-1). В случае неожиданного успеха «Астон Виллы» залетит приятный коэффициент 6.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.84.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1. 6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Астон Вилла» регулярно радует своих поклонников набранными очками. В последних трех турах удалось оформить семь пунктов благодаря уверенным победам над «Норвичем» и «Бернли» (2:0) и (3:1), а также ничьей с «Лестером». На данном этапе сезона команда располагается на 11 месте в центре турнирной таблицы.

«Ливерпуль» после выхода в финал Лиги чемпионов, в последнем туре национального чемпионата не смог дома обыграть лондонский «Тоттенхэм», ничья (1:1) и усложнил себе задачу завоевания золотых медалей. Коллектив сравнялся с «Сити» по очкам, у обоих по 83, но соперник имеет игру в запасе.

Информация для ставок

«Астон Вилла» проиграла дома три из пяти последних поединков

«Ливерпуль» выиграл … последних матчей

Три минувшие очные встречи завершились победой «Ливерпуля»

Четыре из пяти последних игр «Астон Виллы» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет поединок с преимуществом гостей. Команда демонстрирует футбол хорошего качества, борется за трофей, и терять очки в этом матче не намерена. Рекомендуем сделать ставку на победу «Ливерпуля» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.