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«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

вчера, 23:36
Астон Вилла - Манчестер Сити

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» идет явным фаворитом матча. Ставки на победу команды принимаются с коэффициентом 1.33, ничья в игре продается за 5.80, а победа «Астон Вилла» за 9.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.645.781.36
Лига Ставок 8.60 5.80 1.33
Мелбет 9.80 6.00 1.34
1XBET 9.80 6.00 1.34

Эксперты ожидают от матча большого количества голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.50, а ТМ (2.5) по 2.70 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Астон Вилла» к шестому туру располагается в зоне вылета, на 19 строчке, набрав к этому времени всего три очка. В текущей кампании команда в четырех матчах уступила и всего раз ушла с поля победителем. В крайнем противостоянии очки отданы «Арсенал» (2:1). После серьезных денежных вливаний боссы клуба ждут явно других результатов.

«Манчестер Сити», привычно для себя, идет в группе лидеров, на втором месте, с 13 очками в активе. К матчу клуб подходит одержав четыре победы и расписав одну «мировую». В крайнем противостоянии разгромлен «Ноттингем Форест» (6:0).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Астон Вилла» забили обе команды
  • «Манчестер Сити» выиграл в 10 из 15 последних матчах
  • «Манчестер Сити» выиграл в пяти последних очных встречах
  • В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.48 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.49 1.23 2.61 1.55 2.06 1.86
Лига Ставок 2.50 1.51 1.99 1.80
Мелбет 2.50 1.48
1XBET 2.50 1.48
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