«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

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вчера, 23:36

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити» идет явным фаворитом матча. Ставки на победу команды принимаются с коэффициентом 1.33, ничья в игре продается за 5.80, а победа «Астон Вилла» за 9.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают от матча большого количества голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.50, а ТМ (2.5) по 2.70 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Астон Вилла» к шестому туру располагается в зоне вылета, на 19 строчке, набрав к этому времени всего три очка. В текущей кампании команда в четырех матчах уступила и всего раз ушла с поля победителем. В крайнем противостоянии очки отданы «Арсенал» (2:1). После серьезных денежных вливаний боссы клуба ждут явно других результатов.

«Манчестер Сити», привычно для себя, идет в группе лидеров, на втором месте, с 13 очками в активе. К матчу клуб подходит одержав четыре победы и расписав одну «мировую». В крайнем противостоянии разгромлен «Ноттингем Форест» (6:0).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Астон Вилла» забили обе команды

«Манчестер Сити» выиграл в 10 из 15 последних матчах

«Манчестер Сити» выиграл в пяти последних очных встречах

В четырех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.48 в БК Лига Ставок.