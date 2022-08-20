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«Борнмут» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (20.08.2022)

сегодня, 01:40
Борнмут - Арсенал

Ставки букмекеров

«Арсенал» идет очевидным фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.42, ничья в игре котируется по 4.90, а победа «Борнмут» по 7.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.624.841.45
Лига Ставок 7.20 4.80 1.45
Мелбет 8.10 4.94 1.45
1XBET 8.10 4.94 1.45

Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.74, а ТМ (2.5) за 2.08.

Форма команд

«Борнмут», который в этом году вернулся в высший дивизион, за два тура смог набрать три очка. В крайнем же противостоянии положительный результат отдан одному из грандов «Манчестер Сити» (4:0).

«Арсенал» начал сезон очень мощно. Команда добыла максимальное количество очков. В крайнем противостоянии в домашних стенах разгромно обыгран «Лестер» (4:2).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл в 10 из 15 последних матчах
  • В 10 из 15 последних матчах «Борнмут» не было голов или забила только одна команда
  • «Арсенал» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Арсенал» с коэффициентом 1.52 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.33 1.36 2.09 1.81 1.66 2.35
Лига Ставок 2.07 1.74 1.63 2.24
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 2.12 1.84
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