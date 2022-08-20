«Борнмут» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (20.08.2022)

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сегодня, 01:40

Ставки букмекеров

«Арсенал» идет очевидным фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.42, ничья в игре котируется по 4.90, а победа «Борнмут» по 7.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.74, а ТМ (2.5) за 2.08.

Форма команд

«Борнмут», который в этом году вернулся в высший дивизион, за два тура смог набрать три очка. В крайнем же противостоянии положительный результат отдан одному из грандов «Манчестер Сити» (4:0).

«Арсенал» начал сезон очень мощно. Команда добыла максимальное количество очков. В крайнем противостоянии в домашних стенах разгромно обыгран «Лестер» (4:2).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл в 10 из 15 последних матчах

В 10 из 15 последних матчах «Борнмут» не было голов или забила только одна команда

«Арсенал» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Арсенал» с коэффициентом 1.52 в БК Лига Ставок.