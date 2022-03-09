«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (12.03.2022)

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вчера, 23:44

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Ливерпуль», на победу которого с форой (-1) линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.8. Поставить неожиданную на победу «Брайтона» можно по коэффициенту 6.3, а взять ничью предлагают по коэффициенту 4.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.64. Тотал меньше 2.5 стоит 2.23. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Брайтон энд Хоув Альбион» не может выиграть уже месяц и за это время потерпел четыре поражения, два последних были нанесены в домашней встрече «Астон Виллой» (0:2) и «Ньюкаслом» (1:2) в выездной. После 27 игр команда расположилась на 13 месте в турнирной таблице, имея 33 очка в копилке.

«Ливерпуль» на шесть очков отстает от «Манчестер Сити» и имеет один матч в запасе. Подопечные Юргена Клоппа» в двух последних турах минимально переиграли «Вест Хэм» и «Норвич» (1:0) и (2:1), а также сыграли ответный поединок 1/8 финала ЛЧ с «Интером» (0:1), но по сумме двух матчей смогли пройти в следующий этап турнира.

Информация для ставок

«Брайтон» проиграл четыре поединка подряд

«Ливерпуль» победил на выезде в последних четырех матчах

Четыре из пяти минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних игр «Ливерпуля» закончились результатом ТМ 2.5

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