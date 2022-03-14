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«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (16.03.2022)

вчера, 20:31
Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться не смогли, но отдали предпочтение гостям. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Поверить в успех «Брайтона» любой игрок может по коэффициенту 3.2. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.373.352.34
Фонбет 3.25 3.30 2.25
BetBoom 3.26 3.36 2.34

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.1. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.72, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Брайтон» в прошлом туре проходил испытание в виде домашнего поединка с «Ливерпулем», но навязать борьбу гранду не сумел и всухую проиграл со счетом (0:2). Чуть ранее команда сражалась с обновленным «Ньюкаслом» также осталась без набранных очков, поражение (1:2).

«Тоттенхэм» в последнем поединке отправился в Манчестер, где провел встреч с МЮ. В голевой перестрелке сильнее оказались гости, на табло было зафиксировано поражение (2:3). После 27 игр клуб располагается на восьмом месте в таблице и имеет в копилке 45 очков, которые позволяют продолжать борьбу за путевки в лигу чемпионов.

Информация для ставок

  • «Брайтон» проиграл пять встреч кряду
  • «Тоттенхэм» победил на выезде лишь раз в последних четырех играх
  • Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5
  • Пять из шести последних матчей с участием «Брайтона» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Тоттенхэм» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка. «Брайтон» несмотря на все трудности, без боя три очка не отдаст, но верим, что гости в борьбе смогут завоевать три очка, а потому предлагаем сделать ставку на победу «Тоттенхэма» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.75 2.08
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:51
Победа команды Тоттенхэма с Азиатской форой (-1). Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 21:14
Брайтон продолжает свое падание в турнирной таблице. Благо для коллектива хотя бы то, что у них все хорошо было в первой половине сезона, и они активно складывали очки в свою копилку. Вот собственно поэтому сейчас "чайки" и могут проигрывать более-менее спокойно, не боясь вылета в дивизион ниже. Что произошло с Брайтоном, вполне понятно и объяснимо. Команда отлично выезжала на оборонительной игре, и умудрялась втаскивать соперников в низовой стиль игры, катая ничьи 0:0, или же побеждая 1:0. Но слишком долго это продолжаться не могло, и вот собственно соперники нашли ключи к такой игре "чаек" и начали им забивать по пару мячей за матч. Ну а атака у Брайтона осталась на том же ужасном уровне что была и на старте сезона.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:32
Тоттенхэм победит
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