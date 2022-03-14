«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (16.03.2022)

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вчера, 20:31

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться не смогли, но отдали предпочтение гостям. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Поверить в успех «Брайтона» любой игрок может по коэффициенту 3.2. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.1. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.72, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Брайтон» в прошлом туре проходил испытание в виде домашнего поединка с «Ливерпулем», но навязать борьбу гранду не сумел и всухую проиграл со счетом (0:2). Чуть ранее команда сражалась с обновленным «Ньюкаслом» также осталась без набранных очков, поражение (1:2).

«Тоттенхэм» в последнем поединке отправился в Манчестер, где провел встреч с МЮ . В голевой перестрелке сильнее оказались гости, на табло было зафиксировано поражение (2:3). После 27 игр клуб располагается на восьмом месте в таблице и имеет в копилке 45 очков, которые позволяют продолжать борьбу за путевки в лигу чемпионов.

Информация для ставок

«Брайтон» проиграл пять встреч кряду

«Тоттенхэм» победил на выезде лишь раз в последних четырех играх

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Пять из шести последних матчей с участием «Брайтона» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Тоттенхэм» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка. «Брайтон» несмотря на все трудности, без боя три очка не отдаст, но верим, что гости в борьбе смогут завоевать три очка, а потому предлагаем сделать ставку на победу «Тоттенхэма» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3.