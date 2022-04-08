«Брентфорд» — «Вест Хэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.04.2022)

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вчера, 20:09

Ставки букмекеров

Букмекеры не смогли определиться с фаворитом встречи и выставили практически равные коэффициенты. На победу «Брентфорда» принимают ставки по коэффициенту 2.67 в букмекерской конторе Фонбет. Ничейный результат порадует коэффициентом 3.4, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 2.72.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5за 2.05. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 1.75. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Брентфорд» сотворил настоящую сенсацию в минувшем туре. Команда принимала на своем поле лондонский «Челси» и проигрывая по ходу второго тайма, сумела переломить ход встречи и разгромно победить (4:1). Этот успех позволил скромному коллективу отдалиться от зоны вылета и закрепиться на 14 месте в таблице.

«Вест Хэм» в четверг на своем поле сразился с французским «Лионом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы и не сумел обеспечить себе преимущество перед ответной встречей, ничья (1:1). В АПЛ «молотобойцы» продолжают сражаться за места в верхней части таблицы, а в последнем туре не без труда переиграли «Эвертон» (2:1).

Информация для ставок

«Брентфорд» выиграл дома лишь одну из пяти последних игр

«Вест Хэм» проиграл четыре гостевых поединка подряд

Три из четырех минувших очных встречи закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Три и из четырех последних матчей и «Брентфорда» и «Вест Хэма» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает боевой поединок двух неуступчивых команд. Лондонскому коллективу будет сложно после еврокубковой встречи рассчитывать на победу с неуступчивым соперником, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.4.