«Лидс» – «Челси». Прогноз на матч английской Премьер лиги (11.05.2022)

1652133842

сегодня, 01:04

Ставки букмекеров

Конечно же, фаворитом этой встречи являются «аристократы». Взять их победу в гостевом поединке можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. В случае неожиданного успеха хозяев игроков порадует коэффициент 5. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.28.

Тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.6. Выбрать тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 2.27. Взять обмен голами можно за 1.7.

Форма команд

«Лидс» сражается за прописку в элите и после поражений в двух последних турах «Арсеналу» (1:2) и «Манчестеру Сити» (0:4) опустился в зону вылета и за три тура до конца занимает 18 место с 34 очками в активе. Отставание от соперников минимальное и для команды еще абсолютно ничего не потеряно.

«Челси» уже практически гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов на будущий сезон, поэтому позволил себе немного расслабиться. В минувших турах «синие» расписали ничьи (1:1) и (2:2) с МЮ и «Вулверхэмптоном», также в гостях минимально проиграли «Эвертону» (0:1).

Информация для ставок

«Лидс» выиграл лишь один из семи последних домашних матчей

Безвыигрышная серия «Челси» насчитывает три встречи

Минувший очный поединок завершился победой «Челси» (3:2)

Три из четырех последних игр «Лидса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Оба коллектива желают победить и порадовать своих болельщиков. Скорее всего, нас ожидает открытая и атакующая игра, ждем обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.