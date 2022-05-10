«Лидс» – «Челси». Прогноз на матч английской Премьер лиги (11.05.2022)

Ставки букмекеров
Конечно же, фаворитом этой встречи являются «аристократы». Взять их победу в гостевом поединке можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. В случае неожиданного успеха хозяев игроков порадует коэффициент 5. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.28.
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завтра, 21:30
Тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.6. Выбрать тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 2.27. Взять обмен голами можно за 1.7.
Форма команд
«Лидс» сражается за прописку в элите и после поражений в двух последних турах «Арсеналу» (1:2) и «Манчестеру Сити» (0:4) опустился в зону вылета и за три тура до конца занимает 18 место с 34 очками в активе. Отставание от соперников минимальное и для команды еще абсолютно ничего не потеряно.
«Челси» уже практически гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов на будущий сезон, поэтому позволил себе немного расслабиться. В минувших турах «синие» расписали ничьи (1:1) и (2:2) с МЮ и «Вулверхэмптоном», также в гостях минимально проиграли «Эвертону» (0:1).
Информация для ставок
- «Лидс» выиграл лишь один из семи последних домашних матчей
- Безвыигрышная серия «Челси» насчитывает три встречи
- Минувший очный поединок завершился победой «Челси» (3:2)
- Три из четырех последних игр «Лидса» закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Оба коллектива желают победить и порадовать своих болельщиков. Скорее всего, нас ожидает открытая и атакующая игра, ждем обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.