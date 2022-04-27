«Манчестер Юнайтед» – «Челси». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (28.04.2022)

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сегодня, 01:37

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 3.1 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы «Челси» зайдет приятный коэффициент 2.26, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.62.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» проиграл два важнейших последних поединка. Соперниками команды были «Арсенал» и «Ливерпуль». В обеих встречах «красные дьяволы» не смогли в полной мере показать свои лучшие качества и уступили (1:3) и (0:4) соответственно. Команда после 34 туров занимает шестое место в таблице и продолжает борьбу за путевку в ЛЧ .

«Челси» закрепился на третьем месте и уже не мечтает подняться выше, но при этом имеет неплохой отрыв от преследователей, который насчитывает минимум пять очков. В минувшем туре «аристократы» приняли участие в городском дерби и на последних минутах вырвали победу (1:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл три из четырех последних поединков

У «Челси» четыре победы в последних пяти играх

Три минувшие очные встречи завершились вничью

МЮ пропускает минимум один гол в восьми матчах кряду

Прогноз