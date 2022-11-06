«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (06.11.2022)

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вчера, 11:31

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» считается умеренным фаворитом предстоящего поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.18, ничья идет за 3.64, а победа «Тоттенхэма» играется по котировке 3.52.

Согласно линии, которую предложила компания Лига Ставок, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в результативном формате. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по цене 1.66, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Тоттенхэм» располагается в ТОП-4 чемпионата Англии, занимая третье место. По итогам 13-и сыгранных туров лондонская команда одержала восемь побед, дважды сыграла вничью и трижды уступила своим соперникам.

Кризис «Тоттенхэма» фиксировался в середине октября, когда «шпоры» уступили в АПЛ «Манчестер Юнайтед» (2:3) и «Ньюкаслу» (1:2), но в прошлом туре лондонская команда отметилась гостевой победой на поле «Борнмута» (3:2).

«Ливерпуль» сейчас переживает спад. В пяти последних матчах АПЛ команда обыграла «Манчестер Сити» (1:0) и «Вест Хэм» (1:0), но эти успехи «красных» были омрачены неудачами в матчах с «Арсеналом» (2:3), «Ноттингем Форест» (0:1) и «Лидсом» (1:2).

На данный момент «Ливерпуль» находится вне зоны еврокубков, занимая девятую строчку рейтинга в чемпионате Англии.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» забивал и пропускал голы в 4 прошлых матчах

«Ливерпуль» проиграл в 3 из предыдущих 5 гостевых матчей

Команды обменялись голами в двух прошлых встречах в Лондоне

Прогноз

Мы считаем, что «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» продуктивно сыграют в атаке. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.