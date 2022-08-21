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«Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (21.08.2022)

сегодня, 01:44
Вест Хэм - Брайтон

Ставки букмекеров

«Вест Хэм» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.41, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Брайтон» по 3.05 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.393.453.19
Лига Ставок 2.35 3.40 3.10

Эксперты не ожидаю изобилия голов в матче. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.86, а ТБ (2.5) за 2.01.

Форма команд

«Вест Хэм» после двух туров не записал к себе в актив очков. Команда очень слабо стартовала в текущем розыгрыше. Крайнем противостояние завершилось выездным поражением от «Ноттингем Форест» (1:0).

«Брайтон», наоборот, выглядит неплохо. К третьему туру клуб набрал четыре очка, расписав «мировую» в крайнем противостоянии с «Ньюкасл» (0:0).

Информация для ставок

  • «Брайтон» выиграл в девяти из 15 последних матчах
  • В 10 из 15 последних матчах «Вест Хэм» забил менее 1.5 голов
  • Четыре из пяти последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.77 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.51 1.90 2.01 1.49 2.80
Лига Ставок 2.60 1.48 1.82 1.96 1.45 2.70
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