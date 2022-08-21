«Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (21.08.2022)

1661035440

сегодня, 01:44

Ставки букмекеров

«Вест Хэм» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.41, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Брайтон» по 3.05 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ожидаю изобилия голов в матче. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.86, а ТБ (2.5) за 2.01.

Форма команд

«Вест Хэм» после двух туров не записал к себе в актив очков. Команда очень слабо стартовала в текущем розыгрыше. Крайнем противостояние завершилось выездным поражением от «Ноттингем Форест» (1:0).

«Брайтон», наоборот, выглядит неплохо. К третьему туру клуб набрал четыре очка, расписав «мировую» в крайнем противостоянии с «Ньюкасл» (0:0).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл в девяти из 15 последних матчах

В 10 из 15 последних матчах «Вест Хэм» забил менее 1.5 голов

Четыре из пяти последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.77 в БК Лига Ставок.