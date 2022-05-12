«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (15.05.2022)

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вчера, 11:01

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити», на победу которого с форой (-1) линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.6. Поставить неожиданную на победу «молотобойцев» можно по коэффициенту 7.6, а взять ничью предлагают по коэффициенту 5.2.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.53. Тотал меньше 2.5 стоит 2.45. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

Лондонский «Вест Хэм» вылетел из Лиги Европы, проиграв в полуфинале «Айнтрахту» (1:3) по сумме двух матчей. В Премьер-лиге коллектив продолжает сражение за путевку в еврокубки на будущий сезон и на данном этапе занимает проходное седьмое место с 55 очками в копилке. В последнем туре команде удалось разгромить на выезде «Норвич Сити» со счетом (4:0).

«Манчестер Сити» после поражения от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов принял на своем поле «Ньюкасл Юнайтед» и без шансов разбил гостей (5:0). Эта победа, а также результат последнего матча с «Вулверхэмптоном» (5:1) укрепили позиции клуба в борьбе за золотые медали турнира.

Информация для ставок

«Вест Хэм» проиграл четыре раза в последних шести поединках

У «Сити» шесть побед в последних семи матчах

Две последние игры команд в чемпионате завершились поражением «Вест Хэма» (1:2)

Восемь последних игр с участием «Сити» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Манчестер Сити» в рамках борьбы за чемпионство не имеет права терять очки в данной игре. Верим, что «горожане» забьют несколько мячей и оформят очередные три очка. Предлагаем поставить на победу «Сити» с форой (-1) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.