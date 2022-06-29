«Славия» Мозырь – «Шахтер» Солигорск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (01.07.2022)

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29 июня 2022, 15:28

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок с солидным преимуществом двигается в сторону гостей. Сыграть победу «Шахтера» в предстоящем матче можно по коэффициенту 1.42. За ничью предложена цена 4.50, а победа «Славии» идет по котировке 7.00.

Аналитики также отдают предпочтение результативному исходу в этом поединке. Сыграть ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.83, ТМ(2,5) – 1.91.

Форма команд

«Славия» занимает восьмое место чемпионата. Команда одержала пять побед и две ничьи, заработав в общей сложности 17 очков. Еще в пяти встречах клуб из Мозыря уступал соперникам, а соотношение забитых и пропущенных голов равное – 20 на 20.

В предыдущем туре Высшей лиги футболисты «Славии» проиграли в гостях «Арсеналу» из Дзержинска (2:3), а до этого команда в результативной встрече победила «Минск» (4:2) на домашней арене.

«Шахтер» пребывает на четвертом месте турнирной таблицы. В активе коллектива из Солигорска шесть побед и три ничьи, при трех поражениях в пассиве. Атака «горняков» забила 14 голов за 12 встреч, а защита допустила семь голов.

В предыдущем матче лиги «Шахтер» оборвал победную серию из двух игр. Команда уступила на своем поле «Торпедо-БелАЗ» (0:1).

Информация для ставок

«Славия» обеспечила обмен голами в 5 из 6 домашних матчей лиги

«Шахтер» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 5 гостевых матчей

Команды организовали проход ставки ТБ (2,5) в двух прошлых очных встречах

Прогноз