«Сеара» — «Коринтианс». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2022)

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11 июля 2022, 14:08

Ставки букмекеров

«Сеара» небольшой фаворит этой встречи, по мнению букмекеров. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.30. Вероятность ничьи контора Лига Ставок оценивает в 2.90, а победа «Коринтианс» играется по котировке 3.30.

Вместе с тем аналитики убеждены в низовом формате этого противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.50, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

У «Сеары» отсутствуют победы на протяжении шести матчей чемпионата, пять из которых, команда завершила вничью. В предыдущем туре Серии A клуб зафиксировал четвертое поражение, уступив в гостях «Флуминенсе» (1:2). Эти неудачи откинули «Сеару» в зону вылета турнирной таблицы на 17-е место.

«Коринтианс» в последней игре бразильской лиги организовал восьмую победу. Команда успешно сыграла в домашнем противостоянии с «Фламенго» (1:0), а три набранных очка позволили ей закрепиться на втором месте турнирной таблицы с минимальным отставанием от первой строчки, на которой базируется «Палмейрас».

Информация для ставок

У «Сеары» отсутствуют победы в домашних матчах чемпионата – 5 ничьих и 2 поражения

«Коринтианс» не проигрывал в 5 из 8 гостевых матчей Серии A

«Коринтианс» выиграл 3 из последних 5 матчей против «Сеары»

Прогноз

Отсутствие домашних побед у «Сеары» и неплохая форма «Коринтианс» дают основания рекомендовать ставку на нулевую фору гостей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.