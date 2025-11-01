«Верона» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (02.11.2025)

1762014108

сегодня, 19:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интер» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.9, а победа «Вероны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Верона» давно не выигрывает в чемпионате и ее положение крайне сложное, чтобы исправить его очень быстро. Команда на данный момент идет на 18 месте в зоне вылета и набрала всего пять очков, что не может радовать болельщиков. В домашней игре с «Интером» даже ничья будет считаться чудом. В прошлом матче «Верона» проиграла на выезде «Комо» (1:3), а ранее сыграла вничью с «Кальяри» (2:2).

«Интер» хоть и не лидер Серии А в этом сезоне, но вполне может им стать, если перестанет терять очки в ближайших матчах. Сейчас же «черно-синие» располагаются на четвертом месте и набрали 18 очков, что на три пункта меньше, чем у «Наполи» и «Ромы». Потеря очков в этой игре станет для гостей настоящим провалом, поэтому от претендента на чемпионство ждут только победы. В прошлой игре «Интер» обыграл «Фиорентину» (3:0), а ранее уступил на выезде «Наполи» (1:3).

Информация для ставок

Ровно 10 последних матчей «Верона» не может победить

«Интер» проиграл лишь два поединка в основное время из десяти последних на выезде

«Интер» выиграл четыре из пяти матчей с «Вероной» за последнее время

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным для обеих команд, но они смогут минимум по одному разу отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.