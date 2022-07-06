«Пярну Вапрус» — «Нарва-Транс». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (09.07.2022)

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06 июля 2022, 14:46

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры так и не смогли определиться с однозначным фаворитом. На победу «Нарвы-Транс» принимают ставки по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат дается по коэффициенту 3.55, а победа хозяев порадует игроков выигрышем по коэффициенту 3.38.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.7. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 2.15. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Пярну Вапрус» неудачно проводит последние игры национального чемпионата. Команда не выигрывает уже два месяца, а в минувших трех турах потерпела два поражения от «Левадии» и «Флоры» (1:4) и (1:6), а также сыграла вничью с «Таммекой Тарту» со счетом (1:1). После 18 туров коллектив находится на последнем месте в турнирной таблице и продолжает бороться за выживание.

«Нарва-Транс» в свою очередь занимает седьмую строчку и имеет в активе 14 очков. В последних турах футболистам также не удалось порадовать своих болельщиков, сначала было зафиксировано поражение от «Таммеки Тарту» (0:1), а затем ничья с «Пайде» (1:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Пярну Вапруса» насчитывает шесть поединков (четыре поражения и две ничьих)

«Нарва-Транс» проиграла на выезде шесть матчей кряду

Две минувшие очные встречи закончились победой «Нарвы-Транс» (3:1) и (3:0)

Шесть из семи последних игр «Пярну Вапруса» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Ожидается открытый поединок, в котором встретятся коллективы с не самой надежной защитой. Верим, что будет много голов, поэтому предлагаем с делать ставку на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.