ХИК – «КуПС». Прогноз на матч финской Высшей лиги (02.07.2022)

1656596514

30 июня 2022, 16:41

Ставки букмекеров

Судя по линии букмекерской конторы Лига Ставок, фаворит встречи так и не был определен. На победу «КуПСа» предлагается коэффициент 3.44. Если успеха добьются хозяева, то залетит коэффициент 2.1. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.33.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.96.

Форма команд

ХИК продолжает выступать неудачно и после поражения в чемпионате от «Мариехамна» (1:2), команда в рамках кубка Финляндии сыграла с «Интером» из Турку и в серии послематчевых пенальти уступила путевку в полуфинал. В турнирной таблице клуб располагается на втором месте и отстает от нынешнего соперника на три очка.

У «КуПСа» также были проблемы в четвертьфинальном матче кубка. Соперником выступала «Хака», которая достойно сопротивлялась и проиграла лишь в серии пенальти, а несколькими днями ранее коллектив обыграл «Оулу» в чемпионате со счетом (2:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия ХИКа насчитывает пять матчей

«КуПС» выиграл три из четырех последних поединков (с учетом дополнительного времени)

Пять минувших очных встреч завершились вничью

Четыре из пяти последних игр с участием ХИКа закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Встречаются две абсолютно равные команды, в последних очных встречах которых прослеживается ничейный результат. Вероятно, что и данный поединок закончится вничью, на которую и предлагаем поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.33.