«Ильвес» — ХИК. Прогноз на матч финской Высшей лиги (23.07.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров явным фаворитом встречи является ХИК. Поставить на победу гостевого коллектива можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. Если же неожиданной победы добьются хозяева, то зайдет коэффициент 4.35. Ничью предлагают по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 14:00
Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.85. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают за 1.93. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Ильвес» в прошлом туре чемпионата устроил голевую перестрелку с СИКом. Она завершилась результатом (3:3). Чуть ранее коллектив принимал дома «Оулу» и уступил со счетом (0:2). Такие результаты не дают возможность клубу подняться выше текущего шестого места, но она продолжает свой путь к поставленным на сезон целям.
ХИК совсем недавно завершил поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где на своем поле принял чешскую «Викторию», но уступил ей со счетом (1:2). Что касается чемпионата, то коллектив туром ранее уверенно разобрался с «ВПС Вааса» со счетом (3:1) и закрепился на втором месте в турнирной таблице.
Информация для ставок
- «Ильвес» выиграл лишь один из четырех последних матчей
- ХИК не побеждает в гостях в пяти играх кряду
- Семь минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
- Три из четырех последних поединков «Ильвеса» и три из шести ХИКа завершились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Очные встречи между данными коллективами всегда проходят в открытом ключе и наполнены опасными моментами и голами. Скорее всего, данная традиция продолжится. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.85.