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«Ильвес» — ХИК. Прогноз на матч финской Высшей лиги (23.07.2022)

20 июля 2022, 22:35
ХИК

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явным фаворитом встречи является ХИК. Поставить на победу гостевого коллектива можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. Если же неожиданной победы добьются хозяева, то зайдет коэффициент 4.35. Ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.613.741.83

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.85. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают за 1.93. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Ильвес» в прошлом туре чемпионата устроил голевую перестрелку с СИКом. Она завершилась результатом (3:3). Чуть ранее коллектив принимал дома «Оулу» и уступил со счетом (0:2). Такие результаты не дают возможность клубу подняться выше текущего шестого места, но она продолжает свой путь к поставленным на сезон целям.

ХИК совсем недавно завершил поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где на своем поле принял чешскую «Викторию», но уступил ей со счетом (1:2). Что касается чемпионата, то коллектив туром ранее уверенно разобрался с «ВПС Вааса» со счетом (3:1) и закрепился на втором месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • «Ильвес» выиграл лишь один из четырех последних матчей
  • ХИК не побеждает в гостях в пяти играх кряду
  • Семь минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Три из четырех последних поединков «Ильвеса» и три из шести ХИКа завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Очные встречи между данными коллективами всегда проходят в открытом ключе и наполнены опасными моментами и голами. Скорее всего, данная традиция продолжится. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.48 1.92 1.97 1.52 2.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
21 июля в 01:51
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 июля в 01:31
Победа гостей!
Гость
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