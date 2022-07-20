«Ильвес» — ХИК. Прогноз на матч финской Высшей лиги (23.07.2022)

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20 июля 2022, 22:35

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явным фаворитом встречи является ХИК . Поставить на победу гостевого коллектива можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. Если же неожиданной победы добьются хозяева, то зайдет коэффициент 4.35. Ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.85. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают за 1.93. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Ильвес» в прошлом туре чемпионата устроил голевую перестрелку с СИКом. Она завершилась результатом (3:3). Чуть ранее коллектив принимал дома «Оулу» и уступил со счетом (0:2). Такие результаты не дают возможность клубу подняться выше текущего шестого места, но она продолжает свой путь к поставленным на сезон целям.

ХИК совсем недавно завершил поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где на своем поле принял чешскую «Викторию», но уступил ей со счетом (1:2). Что касается чемпионата, то коллектив туром ранее уверенно разобрался с «ВПС Вааса» со счетом (3:1) и закрепился на втором месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Ильвес» выиграл лишь один из четырех последних матчей

ХИК не побеждает в гостях в пяти играх кряду

не побеждает в гостях в пяти играх кряду Семь минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Три из четырех последних поединков «Ильвеса» и три из шести ХИКа завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз