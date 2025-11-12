Польша – Нидерланды: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762978701

вчера, 23:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Польша – Нидерланды, который состоится 14 ноября 2025 года.

Польша

Сборная Польши практически гарантировала себе минимум второе место, ведь в двух последних турах коллективу осталось набрать всего один балл. Команда располагается на втором месте с 13 баллами и уступает Нидерландам три пункта, и в случае победы команды сравняются по очкам, что мотивирует хозяев и несет в этом поединке интригу, которая наверняка продлится до финального свистка.

12 октября команда Польши обыграла на выезде Литву (2:0), а девятого числа добилась победы в товарищеской игре с Новой Зеландией (1:0).

Нидерланды

Сборная Нидерландов изначально была фаворитом в этой группе и сейчас закономерно лидирует с 16 баллами в активе после шести туров. В личной встрече с главным конкурентом в лице Польши, хозяевам достаточно не проиграть, чтобы иметь большие шансы остаться на первой позиции после всех матчей квалификации, а победа и вовсе завершит борьбу досрочным успехом.

12 октября Нидерланды на своем поле разгромили Финляндию (4:0), а девятого числа с тем же счетом одолели Мальту (4:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Польша – 5.2

Ничья – 3.9

Победят Нидерланды – 1.65

Статистика

Польша проиграла три из десяти последних поединков во всех турнирах

Нидерланды выиграли пять из десяти выездных встреч во всех турнирах

Сборная Нидерландов выиграла три из пяти поединков с Польшей при двух ничьих

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.9. Предполагаем, что гости не будут рваться вперед и смогут свести этот важный поединок к ничейному результату.