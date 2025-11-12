Люксембург – Германия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762977878

вчера, 23:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Люксембург – Германия, который состоится 14 ноября 2025 года.

Люксембург

Сборная Люксембурга является одной из худших команд в этой квалификации, ведь проиграла все четыре поединка с разницей мячей (1:10). Коллектив доигрывает квалификацию без особых задач, а игроки постараются проявить себя в игре на своем стадионе со сборной Германии. Даже ничья хозяевам наверняка не светит, но гол в ворота такой сборной точно порадовал бы болельщиков.

13 октября Люксембург проиграл Словакии (0:2), а ранее был разгромлен Германией (0:4) на выезде.

Германия

Сборная Германии имеет серьезные проблемы, но с группой ей очень повезло и в трех матчах было набрано девять очков. Коллектив делит первое место со Словакией и обязан обыгрывать Люксембург, чтобы в личной встрече с конкурентом быть как минимум в одинаковой позиции. Такой матч даст возможность тренерскому штабу проверить несколько резервных игроков, от чего не должно пострадать качество игры.

13 октября Германия минимально обыграла на выезде Северную Ирландию (1:0), а 10 числа крупно обыграла Люксембург (4:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Люксембург – 28

Ничья – 11

Победит Германия – 1.07

Статистика

Люксембург проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Германия выиграла лишь четыре выездных поединка из десяти последних во всех турнирах

Сборная Германии победила Люксембург во всех последних пяти встречах

Прогноз

Поставить на победу Германии в первом тайме с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что гости уже в первом тайме смогут минимум дважды огорчить голкипера Люксембурга.