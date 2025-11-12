Top.Mail.Ru
 
 
 
Люксембург – Германия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 23:04
Люксембург – Германия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Люксембург – Германия, который состоится 14 ноября 2025 года.

Люксембург

Сборная Люксембурга является одной из худших команд в этой квалификации, ведь проиграла все четыре поединка с разницей мячей (1:10). Коллектив доигрывает квалификацию без особых задач, а игроки постараются проявить себя в игре на своем стадионе со сборной Германии. Даже ничья хозяевам наверняка не светит, но гол в ворота такой сборной точно порадовал бы болельщиков.

13 октября Люксембург проиграл Словакии (0:2), а ранее был разгромлен Германией (0:4) на выезде.

Германия

Сборная Германии имеет серьезные проблемы, но с группой ей очень повезло и в трех матчах было набрано девять очков. Коллектив делит первое место со Словакией и обязан обыгрывать Люксембург, чтобы в личной встрече с конкурентом быть как минимум в одинаковой позиции. Такой матч даст возможность тренерскому штабу проверить несколько резервных игроков, от чего не должно пострадать качество игры.

13 октября Германия минимально обыграла на выезде Северную Ирландию (1:0), а 10 числа крупно обыграла Люксембург (4:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит Люксембург – 28
  • Ничья – 11
  • Победит Германия – 1.07

Статистика

  • Люксембург проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Германия выиграла лишь четыре выездных поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Сборная Германии победила Люксембург во всех последних пяти встречах

Прогноз

Поставить на победу Германии в первом тайме с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что гости уже в первом тайме смогут минимум дважды огорчить голкипера Люксембурга.

 
