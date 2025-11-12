Люксембург – Германия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Люксембург – Германия, который состоится 14 ноября 2025 года.
Люксембург
Сборная Люксембурга является одной из худших команд в этой квалификации, ведь проиграла все четыре поединка с разницей мячей (1:10). Коллектив доигрывает квалификацию без особых задач, а игроки постараются проявить себя в игре на своем стадионе со сборной Германии. Даже ничья хозяевам наверняка не светит, но гол в ворота такой сборной точно порадовал бы болельщиков.
13 октября Люксембург проиграл Словакии (0:2), а ранее был разгромлен Германией (0:4) на выезде.
Германия
Сборная Германии имеет серьезные проблемы, но с группой ей очень повезло и в трех матчах было набрано девять очков. Коллектив делит первое место со Словакией и обязан обыгрывать Люксембург, чтобы в личной встрече с конкурентом быть как минимум в одинаковой позиции. Такой матч даст возможность тренерскому штабу проверить несколько резервных игроков, от чего не должно пострадать качество игры.
13 октября Германия минимально обыграла на выезде Северную Ирландию (1:0), а 10 числа крупно обыграла Люксембург (4:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит Люксембург – 28
- Ничья – 11
- Победит Германия – 1.07
Статистика
- Люксембург проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Германия выиграла лишь четыре выездных поединка из десяти последних во всех турнирах
- Сборная Германии победила Люксембург во всех последних пяти встречах
Прогноз
Поставить на победу Германии в первом тайме с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что гости уже в первом тайме смогут минимум дважды огорчить голкипера Люксембурга.