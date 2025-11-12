Финляндия – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762976770

вчера, 22:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Финляндия – Мальта, который состоится 14 ноября 2025 года.

Финляндия

Сборная Финляндии практически не имеет шансов на выход из группы ведь сыграла семь матчей и набрала 10 очков, а это на три пункта меньше, чем у Польши, которая провела лишь шесть игр. У сборной Польши гораздо лучше статистика забитых мячей и им осталось набрать один балл в двух играх, чтобы занять минимум второе место. Никто не сомневается в победе Финляндии над Мальтой, но путевку на ЧМ 2026 это не подарит.

12 октября сборная Финляндии проиграла на выезде Нидерландам (0:4), а 9 числа команда смогла обыграть Литву (2:1).

Мальта

Сборная Мальты является главным аутсайдером своей группы и набрала всего два пункта. Коллектив не смог конкурировать с соперниками и просто доигрывает квалификацию без турнирных задач. В игре на выезде с Финляндией гости с малой вероятностью могут рассчитывать на очки, но постараются достойно выглядеть на фоне этого соперника.

12 октября Мальта проиграла Боснии и Герцеговине (1:4), а девятого числа разгромно уступила Нидерландам (0:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победит Финляндия – 1.22

Ничья – 6.1

Победит Мальта – 15

Статистика

Финляндия выиграла лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

Мальта выиграла одну игру из десяти последних на выезде при одной победе

Сборная Финляндии выиграл пять последних поединков подряд у Мальты

Прогноз

Поставить на победу Финляндии с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяева добьются уверенной победы и на мажорной ноте завершат квалификацию.