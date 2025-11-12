Финляндия – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2026 Финляндия – Мальта, который состоится 14 ноября 2025 года.
Финляндия
Сборная Финляндии практически не имеет шансов на выход из группы ведь сыграла семь матчей и набрала 10 очков, а это на три пункта меньше, чем у Польши, которая провела лишь шесть игр. У сборной Польши гораздо лучше статистика забитых мячей и им осталось набрать один балл в двух играх, чтобы занять минимум второе место. Никто не сомневается в победе Финляндии над Мальтой, но путевку на ЧМ 2026 это не подарит.
12 октября сборная Финляндии проиграла на выезде Нидерландам (0:4), а 9 числа команда смогла обыграть Литву (2:1).
Мальта
Сборная Мальты является главным аутсайдером своей группы и набрала всего два пункта. Коллектив не смог конкурировать с соперниками и просто доигрывает квалификацию без турнирных задач. В игре на выезде с Финляндией гости с малой вероятностью могут рассчитывать на очки, но постараются достойно выглядеть на фоне этого соперника.
12 октября Мальта проиграла Боснии и Герцеговине (1:4), а девятого числа разгромно уступила Нидерландам (0:4).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит Финляндия – 1.22
- Ничья – 6.1
- Победит Мальта – 15
Статистика
- Финляндия выиграла лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
- Мальта выиграла одну игру из десяти последних на выезде при одной победе
- Сборная Финляндии выиграл пять последних поединков подряд у Мальты
Прогноз
Поставить на победу Финляндии с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяева добьются уверенной победы и на мажорной ноте завершат квалификацию.